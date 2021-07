I migliori set LEGO Marvel del momento, ecco la nostra selezione

Appassionati di set LEGO e dei supereroi Marvel riunitevi: abbiamo pensato a voi con questa selezione di prodotti a tema, perfetti per ingannare l’attesa della seconda stagione di Loki, già confermata su Disney+ dopo il grande successo ottenuto. Andiamo a scoprire i migliori prodotti LEGO Marvel del momento a disposizione sul sito ufficiale.

I migliori set LEGO Marvel, la nostra selezione

Il binomio LEGO Marvel è più solido che mai e la celebre azienda danese rende disponibili tantissimi set a tema, che vedono protagonisti i migliori personaggi dei fumetti e dei film del MCU. Sul sito possono essere acquistati molti set con Iron Man, Spider-Man, gli Avengers e non solo, e abbiamo pensato di darvi una mano nella scelta con una nostra selezione dei 10 migliori set LEGO Marvel del momento.

I set LEGO Marvel che trovate qui in basso spaziano per diverse fasce di prezzo: troviamo quelli più grandi e ricchi di mattoncini, come quello che riproduce il celebre palazzo del Daily Bugle (che può contare su 3772 pezzi!), ma anche qualcosa di più “semplice” come il casco di Iron Man o di più adatto ai piccoli come “Il laboratorio dei supereroi” della serie LEGO Duplo (2+).

Senza ulteriori indugi scopriamo dunque la nostra selezione dei 10 migliori set LEGO Marvel a disposizione sul negozio online ufficiale:

Per chi vuole portare sempre con sé i propri personaggi preferiti e vuole spendere poco sul sito abbiamo anche un bel tris di portachiavi a tema LEGO Marvel:

Se non siete ancora soddisfatti potete dare uno sguardo a tutti gli altri set LEGO Marvel seguendo il link qui di seguito. Qual è il vostro preferito?

Potrebbe interessarti: le ultime novità LEGO Harry Potter