Ecco le componenti PC Build pronte per Windows 11 in offerta su Amazon

Ecco le componenti PC Build pronte per Windows 11 in offerta su...

Windows 11 è finalmente arrivato nella sua versione stabile ma alcuni utenti si stanno lamentando delle specifiche minime necessarie per l’aggiornamento. Microsoft ha imposto delle specifiche più rigide con l’intento di aumentare la sicurezza di Windows 11 costringendo parecchie persone a rivedere la propria build. Oggi Amazon da una grossa mano a chi vuole aggiornare il proprio pc con queste componenti in offerta già pronte per Windows 11.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 5 Ottobre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 5 Ottobre 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

AMD Ryzen 5 5600X

Il Ryzen 5 5600X di AMD è uno dei processori più ambiti degli ultimi tempi anche se ha perso il rapporto qualità-prezzo di un tempo. Dal punto di vista tecnico ha un processo produttivo a 7 nm Zen 3, ha 6 core e 12 threads, la frequenza di base è di 3,7 GHz fino a 4.6 GHz in Max Boost Clock, supporto PCIe x16, RAM DDR4 a partire da 3200 MHz, il socket è per AM4, dissipatore ad aria incluso anche in questo modello della serie 5000. Ottimo processore anche per il gaming se abbinato ad una GPU esterna. Il miglior processore Ryzen, tra le migliori CPU AMD.

AMD Ryzen 5 5600X a 279 euro invece di 305 euro

Corsair Vengeance LPX RAM 16 GB DDR4 (2×8)

Ecco la memoria RAM best buy per rapporto qualità prezzo. La Vengeance LPX di Corsair è una RAM DDR4 da 16 GB con una frequenza da ben 3600 MHz con dissipatore in alluminio integrato per gestire al meglio il calore prodotto. Ovviamente per avere il massimo delle prestazioni c’è bisogno che questa RAM sia compatibile con il resto della configurazione ma se è tutto ok, è anche possibile divertirsi con l’overclock.

Corsair Vengeance LPX RAM 16 GB DDR4 (2×8) a 76 Euro invece di 133 Euro

Crucial P5 Plus NVMe PCIe 1 TB

Un modulo SSD che sulla carta potrebbe sembrare il top da prendere per rapporto qualità prezzo, effettivamente se avete bisogno di tanto spazio lui è tra i migliori SSD m2 ed ha delle prestazioni ottime. Il Crucial P5 Plus è un modulo con interfaccia PCIe 4.0 NVMe particolarmente adatto a raggiungere altissime velocità in lettura e scrittura (circa 6600 MB/s lettura e 5000 MB/s in scrittura). Il modulo possiede l’accelerazione dinamica della scrittura, la correzione degli errori e una bella protezione termica adattiva tramite sensore che permette di stabilizzare le prestazioni.

Crucial P5 Plus NVMe PCIe 1 TB a 160 Euro invece di 184 Euro su Amazon Italia

MSI MPG B550 GAMING PLUS ATX

Una scelta senza compromessi per le build AMD grazie a questa Gaming Plus di MSI (Socket AM4, chipset scheda madre B550). Ciò che colpisce è la quantità di personalizzazione lasciata all’utente in grado di operare con overclock senza particolari problemi con DDR4 Boost per le RAM e Core Boost. Gen 4 PCIe e M.2 con scambio dati fino a 64 Gb/s e i led RGB sono tra le chicche di questa scheda madre.

MSI MPG B550 GAMING PLUS ATX a 129 Euro invece di 179 Euro su Amazon Italia

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 5 Ottobre 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.