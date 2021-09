Huawei annuncia due nuovi notebook, il supporto alle app Android su PC e altro

Huawei, in queste ore, ha annunciato un gran numero di novità tra cui i notebook Huawei MateBook 13s e Huawei MateBook 14s, una nuova applicazione per installare ed eseguire app Android su computer e molto altro.

Caratteristiche Huawei MateBook 13s e 14s

Huawei MateBook 13s presenta un design pulito e ricercato, con telaio a goccia, e un peso pari a 1.32 chilogrammi. Entrambi i modelli vengono offerti con due modelli di processori Intel Core i5-11300H e i7-11370H, display con risoluzione da 2520 x 1680 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, pannello touch e una batteria da 60 Wh in grado di garantire fino a 13 ore di autonomia.

Huawei MateBook 14s, invece, presenta lo stesso identico design del modello soprastante, supporto al touchscreen, display con risoluzione pari a 2520 x 1680 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e processori Intel Core i5-11300H e i7-11370H, ma in questo caso è possibile acquistare la variante con 1 TB di spazio di archiviazione.

L’aspetto più interessante dei nuovi laptop è senza ombra di dubbio il supporto all’applicazione Huawei Mobile App Engine per eseguire app e giochi Android direttamente su Windows.

Prezzo e disponibilità Huawei MateBook 13s e 14s

Ecco i prezzi e le configurazioni dei nuovi notebook di Huawei:

Huawei MateBook 13s Intel Core i5-11300H con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio interno a 6999 yuan, circa 920 euro al cambio Intel Core i7-11370H con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio interno a 7999 yuan, circa 1050 euro al cambio

Huawei MateBook 14s Intel Core i5-11300H con 16 GB di RAM 512 GB di spazio interno a 6999 yuan, circa 920 euro al cambio Intel Core i7-11370H con 16GB di RAM e 512 GB di spazio interno a 7999 yuan, circa 1050 euro al cambio Intel Core i7-11370H con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio interno a 8999 yuan, circa 1180 euro al cambio



Non ci sono indicazioni circa la data di lancio e l’eventuale disponibilità anche nel nostro Paese.

Con Huawei Mobile App Engine le app mobile sbarcano sul PC

Huawei Mobile App Engine è la nuova soluzione sviluppata dal colosso cinese che unisce l’esperienza di utilizzo del computer con il mondo mobile. L’idea alla base del nuovo sistema è quello di offrire una nuova esperienza utente trasformando il computer in uno smartphone, dando la possibilità agli utenti di utilizzare app e giochi Android direttamente sul proprio computer.

Ovviamente l’integrazione fra i due sistemi ruota attorno all’AppGallery di Huawei, tramite cui l’utente può scaricare tutte le applicazioni che preferisce e avviarle in parallelo sul computer; oppure, scaricare i file .apk dal web per installarli sul computer.

Ecco la stampante Huawei con HarmonyOS

Huawei PixLab X1 è la prima stampante laser dell’azienda cinese a montare il sistema operativo proprietario HarmonyOS. Le informazioni disponibili in rete indicano che la PixLab X1 stampa solo in bianco e nero e che può stampare fino a 28 pagine per minuto.

Il design anticipa la possibilità di usufruire anche della funzione di scanner tramite il vano superiore, e dispone anche di particolari funzioni in grado di orientare correttamente i documenti di identità nel caso in cui fossero posizionati erroneamente. Munita di controlli touch, 512 MB di RAM e 4 GB di spazio interno, la stampante dispone anche di una porta USB 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 e modulo NFC per stampare rapidamente documenti dal proprio smartphone semplicemente avvicinandolo ad essa.

Disponibile con i più moderni sistemi operativi – Windows, macOS e Linux -, Huawei PixLab X1 sarà commercializzata su Vmall al prezzo di 1899 yuan, circa 250 euro al cambio.

Huawei punta a 300 milioni di dispositivi con HarmonyOS

Fin dal lancio di HarmonyOS come conseguenza al ban USA e quindi al divieto di utilizzare i Google Mobile Services, i dirigenti Huawei hanno sempre più rimarcato il concetto che il sistema operativo proprietario troverà posto all’interno di dispositivi che abbracciano varie categorie di prodotti e non solo smartphone.

Dopo la stampante PixLab X1 con HarmonyOS, secondo le informazioni pubblicate dal leaker Digital Chat Station, la compagnia starebbe sviluppando nuovi dispositivi basati sull’OS proprietario e avrebbe incrementato a 300 milioni il numero di dispositivi aggiornati ad HarmonyOS entro la fine di quest’anno.

L’azienda è già riuscita a raggiungere e superare il traguardo di 100 milioni di dispositivi aggiornati ad HarmonyOS 2.0, e il nuovo obiettivo sottolinea quando Huawei sia sicura dei propri mezzi.

Arriva Huawei Watch GT 2 Pro Moon Phase Collection

Huawei Watch GT 2 Pro è uno tra i migliori smartwatch presenti sul mercato e ancora oggi molto apprezzato per il suo design dal forte sapore premium. In queste ore l’azienda presenta Huawei Watch GT 2 Pro Moon Phase Collection per l’India, con la disponibilità a partire dal 18 settembre tramite Flipkart.

Proprio come il modello Huawei GT 2 Pro, è costituito da un display AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione da 454 x 454 pixel, processore Kirin A1, 4 GB di spazio interno, impermeabilità fino a 5 ATM, sensore HR, GPS, barometro, tracking dell’attività fisica e molto altro.