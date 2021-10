Google regala l’edizione Premiere Edition di Stadia: come ottenerla

In queste ore Google svela una interessante offerta per festeggiare il raggiungimento di un importante traguardo su Google Stadia: più di 200 giochi disponibili sullo store digitale.

C’è tempo fino al 10 ottobre 2021

Per farlo il colosso di Mountain View ha deciso di regalare la versione Premiere Edition a tutti gli utenti che acquisteranno un gioco o un bundle del valore di 59,99 dollari o superiore, entro e non oltre il 10 ottobre. Se tra i più di 200 giochi già adesso disponibili non ci fosse il titolo che stavate aspettando, potete anche sfruttare la promozione per un titolo in pre-ordine a patto però che venga rilasciato entro il 10 ottobre.

La compagnia sottolinea che, a seguito dell’acquisto di un titolo valido per la promozione, entro il 20 ottobre riceverete un codice tramite email (da utilizzare massimo entro il 20 novembre 2021) per ottenere dal Google Store una Chromecast Ultra e uno Stadia Controller senza costi (con alcune eccezioni). Per chi non lo sapesse, la versione Premier Edition di Google Stadia è costituita da una Chromecast Ultra da collegare al televisore di casa e il controller originale Stadia Controller.

Se siete interessati all’offerta di Google, potete leggere i termini per intero tramite questo sito web.

