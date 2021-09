TIM Mail (Alice Mail) è down non funziona, ecco la situazione

Non riuscite a scaricare la posta dalla vostra casella di posta elettronica di Tim Mail (Alice Mail)? Non siete i soli. Sono giunte in redazione diverse segnalazioni relative all’impossibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica TIM Mail, a causa di problemi ai server del noto provider.

TIM Mail non funziona

Nelle ultime ore anche il noto sito Downdetector ha fatto registrare un picco di segnalazioni da parte degli utenti, un quarto delle quali sono relative proprio a malfunzionamenti del servizio di posta elettronica. A quanto pare si tratta di un problema che colpisce tutto il Paese, per questo dovrebbe essere legato ai server e non a problemi di rete.

Risulta impossibile anche l’accesso al sito web mail.tim.it, che permette di accedere alla propria casella di posta elettronica da un qualsiasi browser. L’accesso risulta impossibile anche utilizzando la connessione a Internet di altri gestori telefonici e non è possibile ricevere la posta elettronica nemmeno utilizzando i classici clienti di posta elettronica, ne su computer né tantomeno sui dispositivi mobili.

Per il momento TIM non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale, né sul proprio sito ufficiale né sui canali social, ma è probabile che siano già in corso le opportune verifiche tecniche per risolvere i problemi. Vi terremo informati sull’evolversi della situazione, nel frattempo vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento dedicato alla risoluzione dei problemi che possono verificarsi con TIM Mail (Alice Mail).

