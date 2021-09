Super leak per Amazfit GTR 3 e GTS 3: data globale, info batteria e OS e prime immagini

L’account Twitter ufficiale di Amazfit ha confermato che il prossimo 11 ottobre si terrà l’evento Amazfit Global Launch Event, dove molto probabilmente assisteremo al lancio dei tanto attesi smartwatch Amazfit GTR 3 e Amazfit GTS 3. La notizia arriva a stretto giro rispetto quella di qualche ora fa relativa invece al lancio in Cina dei sopracitati smartwatch.

Amazfit terrà un evento l’11 ottobre

Nel corso di questi ultimi anni il brand ha fatto molta strada diventando uno dei punti di riferimento nel mondo wearable – smartband e smartwatch – con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Benché le informazioni circa i due smartwatch siano ancora piuttosto scarse, ci aspettiamo di scoprire qualcosa di più mano mano che ci avvicineremo alla data di lancio, si ritiene che i nuovi dispositivi possano montare il nuovo sistema operativo Zepp OS.

Con un peso totale di circa 55 MB, il nuovo OS dovrebbe introdurre nuove funzionalità, una migliore gestione dei consumi e addirittura incrementare del 190% l’autonomia della batteria. Inoltre, gli ultimi leak provenienti dall’FCC svelano la presenza di un nuovo pannello ridisegnato e alcune voci inedite come “Card Package“, “Calendar” e “Tools“.

Sappiamo inoltre che Amazfit GTR 3 avrà una batteria da 440 mAh e che entrambi saranno resistenti alle immersioni in acqua fino a 5 atmosfere. Conosciamo anche il design dalle immagini delle prime certificazioni, visibili qua sotto, e possiamo notare che è in linea con quello dei precedenti modelli. Non ci resta che attendere l’11 ottobre alle ore 18:00 per scoprire quali novità ha in serbo Amazfit.

