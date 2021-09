Xiaomi Watch Color 2 è il nuovo smartwatch economico dalla lunga autonomia

Xiaomi, dopo avere presentato lo smartphone Xiaomi CIVI, in queste ore svela anche il nuovo smartwatch Xiaomi Watch Color 2.

Caratteristiche Xiaomi Watch Color 2

Fin da subito lo smartwatch di Xiaomi si mostra con un wearable adatto ai giovani, senz’altro merito della grande varietà cromatica dei cinturini. Con un design ormai più che rodato e comune all’interno del mondo dei fitness tracker, Watch Color 2 monta un display AMOLED da 1,43 pollici con cassa circolare e un gran numero di watch face differenti. Sulla destra, inoltre, la corona presenza due tasti fisici evidentemente utili per controllare la UI e le varie funzioni (anche sportive) dello smartwatch.

La scheda tecnica di Xiaomi Watch Color 2 parla di un dispositivo piuttosto completo considerando la fascia di prezzo: troviamo, infatti, il modulo GPS, l’impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri), il sensore HR per il battito cardiaco, il sensore SpO2 per valutare il livello di ossigenazione del sangue e 117 modalità di tracking per una vasta gamma di esercizi fisici.

La batteria da 470 mAh dovrebbe offrire fino a 12 giorni di utilizzo continuo, almeno a quanto fa sapere l’azienda, anche se non è chiaro se il dato tenga in considerazione il modulo GPS attivo o spento.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Watch Color 2

Xiaomi Watch Color 2 sarà disponibile all’acquisto a partire dal 30 settembre al prezzo di 999 yuan, circa 130 al cambio. Al momento è esclusiva del mercato cinese e non ci sono indicazioni che possa arrivare anche nel nostro Paese.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartwatch