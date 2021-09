Huawei presenta Watch Fit New e Freelace Lite a prezzi molto interessanti

In occasione della presentazione della serie Nova 9, Huawei ha annunciato anche un paio di dispositivi indossabili, che pur non rappresentando una novità assoluta sono interessanti rispetto alle versioni già in commercio. Parliamo di Huawei Watch Fit New e di Huawei Freelace Lite di cui scopriamo subito i dettagli più interessanti.

Huawei Watch Fit New

Come lascia intendere il nome, Huawei Watch Fit New è una leggera evoluzione del modello presentato lo scorso anno. La novità più interessante il supporto alla tecnologia NFC, che permette quindi di effettuare pagamenti in mobilità, mentre il design rimane lo stesso.

Troviamo quindi uno schermo touch AMOLED da 1,64 pollici con una risoluzione di 456 x 280 pixel e pulsante laterale per accedere alle funzionalità del sistema. Ritroviamo quindi il ricevitore GPS, la misurazione del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), la connettività Bluetooth 5.0 e la resistenza alle immersioni fino a 50 metri.

Sono 97 le modalità sportive a disposizione dell’utente, che può contare sulle funzioni come TruSeen 4.0 per il tracciamento 24 ore al giorno del battito cardiaco e di TruSleep 2.0 per il monitoraggio del sonno e l’analisi accurata delle sue fasi. Non manca la possibilità di tracciare il ciclo mestruale e per la personalizzazione del quadrante sono a disposizione diverse centinaia di opzioni.

Huawei Watch Fit New, che dispone di una batteria da 180 mAh in grado di garantire fino a 12 giorni di autonomia, e compatibile con gli smartphone con HarmonyOS 2.0, Android 6.0 e successivi e iOS 9 e seguenti.

Huawei Freelace lite

A differenza delle Freelace del 2019 e delle Freelace Pro del 2020, che presentano un design in-ear, le Huawei Freelace Lite utilizzano una conformazione semi-in-ear, con un driver dinamico da 13 millimetri e una struttura metallica indipendente per enfatizzare le basse frequenze.

Come per i modelli precedenti si tratta di cuffie con necklace, da appoggiare al collo per poter essere utilizzare anche durante lo sport o il tempo libero. Sono dotate di un sistema di riduzione del rumore in chiamata. sistema magnetico di fissaggio dei due auricolari per impedire la caduta, tasti funzione e per la regolazione del volume sul collare e connettività Bluetooth 5.2

La batteria da 120 mAh offre fino a 18 ore di riproduzione continua e una carica di appena 5 minuti è sufficiente a garantire l’ascolto di musica per ben 4 ore. Decisamente ridotto il peso, appena 25 grammi, la lunghezza complessiva è pari a 835 millimetri. Oltre ai controlli sul collare sono presenti anche i comandi touch sulla cuffia sinistra, per la massima semplicità d’uso.

Prezzi e disponibilità

Huawei Watch Fit New sarà disponibile in quattro colorazioni, Obsidian Black, Mint Green, Melon orange e Sakura Pink. I pre-ordini inizieranno in Cina dal 28 settembre al prezzo di 799 yuan, circa 105 euro al cambio attuale. Non ci sono informazioni circa la disponibilità sui mercati internazionali.

Le cuffie Huawei Freelace Lite saranno disponibili in Cina dal 27 settembre nelle colorazioni Mint Blue, Yellow e Midnight Black al prezzo di 269 yuan (circa 35 euro), e possono essere preordinate già da oggi.