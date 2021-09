Apple iMac 24″ M1 e Huawei Matebook X Pro 2021 in forte sconto su Amazon

Continua la settimana delle offerte Amazon con alcune occasioni molto interessanti per chi deve cambiare la propria macchina di produttività. Va al minimo storico il nuovo iMac M1 da 24″ con il processore Silicon M1 e se amate Windows, il Huawei Matebook X Pro 2021 cala parecchio di prezzo. Ottimi gli sconti anche sulle RAM e sulle smart TV.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 22 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 22 Settembre 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Huawei Matebook X Pro 2021

Uno dei migliori portatili in assoluto, non solo tra quelli proposti da Huawei. Huawei Matebook X Pro 2021 è un notebook fantastico e non solo per la fotocamera a scomparsa per tutelare la privacy. Ha un processore Intel Core i7 1165G7 e scheda integrata Intel Xe, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB (con un partizionamento particolare) . I numeri sulla carta non mancano di certo ma il valore aggiunto è un display da 13.9″ 3K in 3:2 con assenza di cornici tanto da raggiungere il rapporto schermo-scocca del 91%.

Colpisce in positivo anche la tastiera sempre rapida e precisa, così come il touchpad di ampie dimensioni e con una scorrevolezza da primo della classe. Con quella scheda tecnica le prestazioni sotto notevole stress non sono un problema.Considerando tutte le funzioni smart per la connessione rapida con il proprio smartphone Huawei, questo Matebook X Pro 2021 è un investimento importante in ambito notebook ma sensato.

Huawei Matebook X Pro 2021 a 1199 Euro invece di 1599 Euro

Xiaomi Mi SmartTV P1 32″

Xiaomi ha portato in Italia la sua smart tv entry level e riesce a proporla ad un prezzo decisamente basso. La Mi SmartTV P1 è una smart tv da 32″ con risoluzione solo HD ma con il supporto di Android TV con tutto il parco di applicazioni e servizi a disposizione. Costa in offerta meno di 230 Euro e riesce ad essere la miglior opzione in questa fascia di prezzo per chi ha un budget molto limitato grazie al buon pannello integrato dai colori vividi.

Xiaomi Mi SmartTV P1 32″a 229 Euro invece di 279 Euro su Amazon Italia

Apple iMac 24″ M1

Apple ha aggiornato i suoi iMac sia dal punto di vista estetico che funzionale. I nuovi iMac 24″ sono coloratissimi ed hanno tutta la potenza di un Apple Silicon M1, esattamente lo stesso processore dei MacBook M1 e del Mac Mini M1. Si tratta del classico all in one a cui non manca nulla, il prezzo è altino ma grazie al calo fisiologico di prezzo, può essere preso in considerazione. Leggi la nostra recensione qui.

Apple iMac 24″ M1 a 1599 Euro invece di 1719 Euro

Crucial Ballistix RGB RAM 32 GB (2 x 16) DDR4

Una memoria RAM fantastica quella di Crucial con la linea gaming Ballistix in grado di brillare in ogni configurazione e non essere solo funzionale ma anche bella da vedere. Si tratta di due slot da 16 GB da utilizzare in Dual Channel per arrivare a 32 GB con frequenza di 3200 MHz e latenza CL16. Non sono economiche ma sono RAM di qualità.

Crucial Ballistix RGB RAM 32 GB (2 x 16) DDR4 a 127 Euro invece di 157 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 22 Settembre 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.