IKEA approfitta del suo Festival per svelare una linea per il gaming con ASUS

IKEA ha tenuto nella giornata di ieri il suo Festival dedicato alla casa, durante il quale la nota azienda ha voluto celebrare il suo “habitat” all’insegna di creatività, inclusività e sostenibilità. È stata anche l’occasione per presentare la nuova linea di mobili e accessori interamente dedicata al gaming, realizzata in collaborazione con ASUS ROG.

IKEA svela la nuova collezione dedicata al gaming

Dopo un periodo in cui la casa ha rivestito un luogo ancora più centrale nelle nostre vite, IKEA ha voluto celebrarla con un Festival globale che ha coinvolto oltre 100 case in più di 50 Paesi: un’esperienza fruibile da tutti direttamente da casa alla quale hanno partecipato alcuni special guest, come ad esempio il duo Coma Cose (che ha tenuto un piccolo concerto), Cimini e Sanchez e la Pozzolis Family (tutti i contenuti sono accessibili qui).

IKEA ne ha approfittato per presentare il nuovo assortimento di scrivanie, sedie e accessori da gaming sviluppato in collaborazione con ASUS ROG. Gli appassionati avranno pane per i loro denti grazie a questa partnership.

“Tutti i gamer del mondo conoscono e apprezzano il marchio ROG, da cui hanno imparato ad aspettarsi grandi innovazioni creative“, ha dichiarato Kris Huang, General Manager della Gaming Gear and Accessory Business Unit di ASUS. “La nostra partnership con gli esperti di IKEA permetterà a ROG di stupire i gamer con soluzioni nuove e interessanti all’interno della casa.”

“Si può fare molto per democratizzare il gaming, ne siamo convinti“, ha dichiarato Ewa Rychert, Global Business Leader del comparto Workspace per IKEA of Sweden. “Questo è il primo passo. Lanciamo dei prodotti e delle soluzioni complete che uniscono alta qualità e prezzo accessibile, e speriamo riflettano i gusti e le personalità dei nostri clienti.”

Il nuovo assortimento è principalmente dedicato ai gamer su PC e comprende 6 linee di prodotti: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE e HUVUDSPELARE. Sono in tutto 30 i nuovi prodotti presentati, fra scrivanie, sedie da gaming, cassettiere, porta tazze, tendifili, cuscini per il collo, lampade ad anello e tanto altro.

Le novità realizzate da IKEA grazie alla partnership con ASUS ROG saranno disponibili all’acquisto in tutti i negozi della catena a partire dal mese di ottobre 2021. Per saperne di più potete seguire questo link. Avete già trovato qualcosa di interessante da aggiungere alla vostra postazione da gaming?

