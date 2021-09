HONOR e Microsoft annunciano una nuova partnership, con vista su MagicBook V 14

Nella sua nuova sede di Shenzhen, HONOR annuncia oggi una partnership strategica con Microsoft per lo sviluppo di soluzione tecnologiche intelligenti e integrate, con lo scopo di migliorare l’esperienza del consumatore. La casa cinese ha svelato anche il lancio imminente di HONOR MagicBook V 14, uno dei primi notebook al mondo con Windows 11 preinstallato.

HONOR e Microsoft rafforzano la loro partnership, con MagicBook V 14 in arrivo

Microsoft è uno dei partner tecnologici e commerciali di lunga data di HONOR ed è stato tra i primi a collaborare con l’azienda dopo che quest’ultima è diventata indipendente da Huawei. Il sistema operativo della casa di Redmond è stato utilizzato già su diversi prodotti del marchio, e durante l’evento HONOR Smart Life Product Launch del prossimo 26 settembre avremo modo di scoprire HONOR MagicBook V 14 con Windows 11.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co., Ltd., ha dichiarato:

“HONOR si impegna ad adottare un approccio incentrato sul consumatore e a sviluppare i prodotti migliori della categoria per i nostri utenti. Con un forte credo nell’apertura, nella cooperazione e nell’innovazione, lavoreremo a stretto contatto con i nostri partner della catena di fornitura globale in tutto il settore per creare un’esperienza di prodotto di classe mondiale con le nostre capacità tecnologiche, le intuizioni del mercato e le innovazioni di R&D. HONOR e Microsoft continueranno a rafforzare la nostra partnership strategica e a sviluppare soluzioni che possano incorporare diverse tecnologie software e hardware in vari scenari a servizio dell’utente. Siamo sicuri che insieme HONOR e Microsoft saranno in grado di stabilire un’interconnessione tra i dispositivi finali per creare un nuovo mondo intelligente per tutti.“

Il vicepresidente e presidente e amministratore delegato di Microsoft GCR Dr. Hou Yang ha aggiunto:

“Nell’era del nuovo normale, tutte le parti del mondo e tutti i ceti sociali stanno accelerando la trasformazione digitale. Con l’aumento del lavoro ibrido e dell’intelligenza ambientale, i clienti si aspettano più convenienza, sicurezza e una migliore interazione dai loro dispositivi informatici mobili, sistemi e applicazioni, sia per il lavoro che per la casa. Microsoft spera di accelerare lo sviluppo integrato di software e intelligenza hardware approfondendo ed espandendo continuamente la nostra cooperazione strategica con HONOR, per portare esperienze più ricche agli utenti finali, e per portare le innovazioni born-in-Asia al mondo sfruttando Microsoft Azure.“

Con i consumatori che si aspettano soluzioni tecnologiche sempre più intelligenti per tutti gli aspetti della loro vita, HONOR ha introdotto la sua strategia “1+8+N” per sviluppare prodotti che permetteranno loro di godere di un’esperienza integrata e senza soluzione di continuità, sfruttando l’Intelligenza Artificiale e concentrandosi sugli smartphone come nucleo della piattaforma. Tutto questo sviluppando altri prodotti connessi come notebook, schermi intelligenti, tablet, wearable, cuffie (come le HONOR Earbuds 2 Lite appena lanciate in Italia) e router.

HONOR integrerà il cloud computing e la tecnologia IA di Microsoft nei suoi prodotti e servizi, come ad esempio il suo assistente smart YOYO. In base a quanto dichiarato, le due compagnie continueranno a “esplorare le opportunità future di integrazione di Windows e Android per migliorare l’esperienza dell’ecosistema per offrire ancora più scenari ed esperienze degli utenti.”

