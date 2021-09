Xiaomi lancia quattro nuovi prodotti Smart Life in Italia

Nel corso dell’evento in cui sono stati annunciati ufficialmente i nuovi smartphone della serie 11T, Xiaomi ha presentato anche alcune novità per la Smart Life, oltre alla versione globale di Xiaomi Pad 5, di cui vi parliamo più espressamente su TuttoAndroid. oggi sono stati annunciati un video proiettore, un sistema mesh, una smart TV e un robot aspirapolvere, questi ultimi due già annunciati nei mesi scorsi in altri mercati.

Xiaomi Mi Smart Projector 2

Dotato di risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel) e compatto nelle dimensioni, il nuovo video proiettore Xiaomi è uno dei dispositivi portabili più semplici da utilizzare. Grazie al supporto al Dolby Audio offre inoltre una qualità audio nitida e cristallina, che assicura un’esperienza multimediale davvero completa.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 è dotato di messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale automatica multi angolo, così da proiettare rapidamente uno schermo perfettamente quadrato su qualsiasi parete o superficie. La presenza di Android TV e di Google Assistant offre non solo infinite possibilità di intrattenimento, grazie alle tantissime app e giochi scaricabili, ma anche la possibilità di utilizzare i comandi vocali, anche per controllare gli altri dispositivi della smart home.

Per le informazioni relative a disponibilità e prezzo vi rimandiamo alla sezione a fine articolo.

Xiaomi Mesh System AX3000

Il nuovo sistema mesh di Xiaomi è pensato per alimentare i dispositivi intelligenti, fino a 254, presenti nelle vostre case, con una copertura di rete dual band WiFi 6 forte e affidabile. Il produttore cinese afferma che è possibile coprire fino a 370 metri quadri di superficie, con una ridotta latenza e una elevata efficienza di rete, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati simultaneamente.

Xiaomi Mesh System AX3000 supporta la commutazione automatica, per garantire una navigazione senza interruzioni anche spostandosi da una stanza all’altra. Molto utile inoltre la funzione di autoriparazione, che riorganizza la rete ogni volta che un dispositivo finisce online, mantenendo invece collegati tutti gli altri.

A fine articolo trovate i dettagli su prezzi e disponibilità.

Xiaomi TV Q1E 55″

Mentre i prodotti finora introdotti sono disponibili su tutti i mercati europei, la TV e il prossimo prodotto arrivano solamente sul mercato italiano. Xiaomi TV Q1E, disponibile esclusivamente nella versione con schermo da 55 pollici, offre uno schermo 4K Quantum Dot con copertura DCI-P3 del 97% e con una elevata gamma dinamica, supportata da Dolby Vision e HDR10+.

La tecnologia MEMC a 60 Hz garantisce una riproduzione fluida anche delle immagini in forte movimento e la presenza di Android TV 10 permette di visualizzare i maggiori servizi di streaming e di giocare, grazie alle app e giochi del Play Store. È inoltre possibile trasmettere contenuti in streaming dal proprio smartphone, tablet o notebook.

Il telecomando Bluetooth offre i pulsanti per l’accesso immediato a Netflix e Amazon prime Video e con Google Assistant integrato è possibile gestire sia la TV che gli eventuali dispositivo AIoT presenti in casa. A fine articolo i dettagli su prezzo e disponibilità.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Chiudiamo con il secondo prodotto disponibile solo in Italia, Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P. Grazie al motore brushless Nidec e alla forza aspirante di 2.100 Pa il nuovo aspirapolvere robot garantisce una perfetta pulizia domestica. Il sensore laser unito all’algoritmo SLAM permette al robot di pianificare in maniera intelligente il percorso da seguire all’interno della casa, con uno schema evoluto e molto simile a quello manuale.

Il serbatoio dell’acqua, unito all panno in microfibra, permettono di aumentare la qualità della pulizia e il cassetto della polvere da 550 ml consente di raccogliere lo sporco anche da ambienti molto grandi.

Il controllo del robot avviene tramite l’applicazione Xiaomi Home, che permette di seguire in tempo reale le operazioni, modificare le impostazioni di aspirazione e lavaggio e modificare manualmente le mappe registrate. Non meno interessante è la compatibilità con Google Assistant e Alexa, per comandare il robot con la propria voce.

A fine articolo i dettagli su prezzo e disponibilità.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Mi Smart Projector 2 sarà disponibile in Italia entro fine anno al prezzo di 549,99 euro. Anche in questo caso canali di vendita ed eventuali promozioni di lancio saranno comunicate in prossimità della commercializzazione.

Xiaomi Mesh System AX3000 arriverà in Italia nel corso del 2022 al prezzo di 79,99 euro nella versione singola e a 149,99 euro nella versione bi-pack. Canali di vendita ed eventuali promozioni saranno comunicate in occasione del lancio ufficiale.

Xiaomi TV Q1E 55″ sarà in commercio a fine novembre al prezzo di 799,99 euro. Eventuali promozioni, così come dettagli sui canali di vendita, saranno resi noti in occasione della commercializzazione.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P sarà in vendita a partire da fine ottobre al prezzo di 399,99 euro su mi.com e su Amazon. Eventuali promozioni di lancio saranno comunicate nelle prossime settimane.