Logitech presenta le nuove cuffie da gaming ultraleggere G435

Logitech G presenta oggi le nuove cuffie wireless ultra leggere G435 LIGHTSPEED dedicate ai gamer moderni. Le nuove cuffie di Logitech si distinguono per comfort, sostenibilità, colori, supporto multipiattaforma e un prezzo accessibile.

Le cuffie Logitech G435 sono ultraleggere, sostenibili e accessibili

Con un peso di soli 165 grammi e un design confortevole, le cuffie Logitech G435 possono essere indossate tutto il giorno da ogni persona, anche se sono state pensate per teste di media e piccola dimensione.

I driver da 40 mm offrono un suono ricco e immersivo, mentre i due microfoni beamforming riducono il rumore di sottofondo e amplificano la voce, inoltre eliminano la necessità di un’asta per microfono. Sulle cuffie è presente anche un limitatore di volume opzionale.

Le G435 sono le cuffie da gaming wireless più sostenibili realizzate finora da Logitech G, per ridurre a zero l’impatto di carbonio del prodotto. Le parti in plastica sono realizzate con almeno il 22% di plastica riciclata post-utilizzo e la carta del packaging proviene da foreste certificate FSCTM.

La connettività LIGHTSPEED 2.4GHz wireless e Bluetooth offre la libertà di connettere queste cuffie a PC, PlayStation o dispositivi mobili.

Le nuove cuffie wireless G435 sono disponibili nelle tre colorazioni Nero & Giallo Neon, Blu & Rosso Lampone e Bianco & Lilla e includono anche dettagli come gli indicatori Destra e Sinistra in braille.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Logitech G435

Le nuove cuffie da gaming wireless Logitech G435 saranno in vendita da questo mese di settembre a un prezzo consigliato di 79,99 euro. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale.

