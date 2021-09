MSI GP66 Leopard con RTX 3070 è da prendere: ecco le offerte Amazon del giorno

La settimana di offerte Amazon si apre alla grande con una selezione di prodotti davvero niente male. Il chromebook Lenovo IdeaPad Duet cala ancora di prezzo ma il vero affare se vi serve una macchina da lavoro vera, è il notebook gaming MSI GP66 Leopard proposto ad uno sconto importante.

Lenovo Ideapad Duet Chromebook

Lenovo Ideapad Duet è un Chromebook economico 2 in 1 super economico. Il prezzo di listino supera leggermente i 300 Euro ma su Amazon sta andando spesso in offerta con prezzi sotto i 230 Euro. Non ha nessuna specifica tecnica invidiabile, ha solo 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e un processore MediaTek. Fortunatamente ChromeOS non ha bisogno di una scheda tecnica impressionante per funzionare. Da valutare solo se si sa a cosa si va incontro con ChromeOS ma è comunque tra i migliori notebook economici.

Lenovo Ideapad Duet Chromebook a 229 Euro invece di 349 Euro

MSI GP66 Leopard

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo MSI GP66 Leopard sa il fatto suo con un processore Intel Core i7 10750H e scheda grafica RTX 3070 di NVIDIA (16 GB RAM e 1 TB SSD). Il suo punto di forza è il design compatto, in un corpo così contenuto MSI è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e 7 heatpipe. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, è un 17.3 pollici nelle dimensioni di un 15 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate di 144 Hz, assolutamente cosa non da poco. Prestazioni e design compatto fanno di questo MSI GL75 Leopard una soluzione da mettere in cima alla lista dei desideri soprattutto con la tastiera in collaborazione con SteelSeries.

MSI GP66 Leopard a 1749 Euro invece di 1999 Euro su Amazon Italia

Razer Blackshark V2

Queste cuffie da gaming di Razer sono famosissime, le Blackshark V2 sono assolutamente fantastiche. Hanno una serie di dettagli impressionanti come la piccola scanalatura per essere indossate comodamente anche con gli occhiali e tanti accorgimenti per non fare troppa pressione e surriscaldarsi troppo. La costruzione ed il design è davvero di alto livello ma ciò che colpisce è la precisione sonora di queste cuffie gaming. Vengono utilizzate in maniera importante anche dai gamers più esigenti grazie alla scheda audio usb inclusa, hanno un grandissimo rapporto qualità-prezzo.

Razer Blackshark V2 a 93 Euro invece di 108 Euro su Amazon Italia

Microfono Blue Yeti

Uno dei microfono USB a condensatore più famosi del web, si tratta del leggendario Blue Yeti ma nella sua nuova versione rivista e corretta. Si tratta di uno strumento semi professionale in grado di assistere senza problemi aspiranti streamer o youtuber che hanno bisogno di catturare la propria voce nella maniera quanto più pulita possibile per effettuare anche della post produzione. Oggi cala di prezzo e se stavate cercando un microfono di qualità, questo è quello giusto.

Microfono Blue Yeti a 112 euro invece di 149 euro

