ASUS alleggerisce il rientro a scuola con le offerte Back to School sui notebook

ASUS risponde alle tante iniziative Back to School di questi giorni proponendo una serie di offerte sui notebook: gli sconti si spingono fino al 25% e fino a 800 euro e riguardano tanti modelli a disposizione sullo shop online ufficiale. Scopriamo insieme le proposte più interessanti.

Ecco il Back to School di ASUS: tante offerte sui notebook per poche ore

Le offerte sono disponibili per la giornata di oggi, 13 settembre 2021, e toccano principalmente i notebook ASUS, anche se troviamo alcuni altri prodotti (sempre della categoria informatica). La casa taiwanese mette a disposizione sconti fino al 25% su tanti modelli, offrendo la possibilità a chi necessita di un nuovo notebook (per lo studio, per la scuola, ma anche per il lavoro o per l’intrattenimento) di risparmiare fino a 800 euro.

Ecco alcune delle offerte ASUS del Back to School:

Per scoprire tutte le proposte ASUS dell’iniziativa Back to School, che termina quest’oggi, potete seguire il link qui in basso. Se volete restare sempre aggiornati sulle migliori offerte del momento sulla tecnologia, non scordate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Offerte ASUS Back to School

