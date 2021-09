Realme svela due speaker bluetooth e un nuovo colore per le Buds Air 2

Negli ultimi giorni diversi rumor ci hanno anticipato l’arrivo di nuovi smartphone e un nuovo tablet da parte di Realme. Questi prodotti sono stati presentati nelle ultime ore ma insieme ad essi l’azienda cinese ha svelato due nuovi speaker bluetooth e una nuova colorazione dorata per le cuffie TWS Buds Air 2. Realme è un’azienda in crescita e questi accessori sono molto importanti dato che possono essere bene accoppiati con gli smartphone e il nuovo Realme Pad.

Lo speaker Realme Cobble Bluetooth svolge il suo lavoro grazie a un driver dinamico da 5 W coadiuvato da un radiatore passivo, utilizzato per aumentare la potenza dei bassi e far sì che il suono dello speaker sia più corposo. La frequenza di risposta di questo speaker va da 110 Hz a 18 kHz. Una singola unità non produce un suono stereo che può essere ottenuto connettendo due Cobble Bluetooth assieme.

L’azienda cinese è conscia che questi speaker vengono usati spesso da un pubblico giovane e che li utilizza nelle situazioni più disparate, per questo lo speaker è dotato di certificazione IPX5 e risulta molto versatile grazie alle sue dimensioni e peso contenuti. La connessione è garantita dal bluetooth 5.0 e la latenza è molto contenuta a 88 ms. La batteria di Realme Cobble è di 1500 mAh e può durare fino a 9 ore. La ricarica avviene tramite porta USB-C in circa 2 ore e mezza anche se il caricatore non viene fornito nella confezione, come spesso capita per questi device.

Il prezzo sul mercato indiano di questo interessante speaker è di circa 20 € e sarà disponibile in blu (con una fantasia camo) e in nero. L’azienda cinese ha però pensato anche a chi cerca qualcosa di ancor più compatto e semplice da portare con sé presentando il Realme Pocket Bluetooth che pesa circa la metà del suo fratello maggiore (113 contro 200 g) ma ovviamente ha anche una batteria più piccola da 600 mAh che lo spinge fino a 6 ore di riproduzione. Anche per questo accessorio la ricarica avviene tramite porta USB-C in 2 ore e mezza.

Il driver di questo piccolo speaker ha una potenza di 3 W e ha la stessa frequenza di risposta di Cobble Bluetooth. Anche in questo caso abbiamo una classificazione IPX5 che lascia tranquilli nel caso dovesse venire a contatto con l’acqua. Il prezzo di questo Pocket Bluetooth è di circa 13 € e anche in questo caso si fa riferimento al mercato indiano. Entrambi i nuovi speaker bluetooth saranno disponibili dal 15 settembre sul sito Realme.

Come detto in precedenza, le cuffie TWS Realme Buds Air 2 sono disponibili in una nuova colorazione dorata, chiamata Closer Gold. L’appariscente colorazione sarà disponibile dal 14 settembre e non intacca il prezzo a cui erano disponibili in precedenza.