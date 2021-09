Riproduzione audio offline, nuove gesture e tanto altro per Huawei Watch 3

La serie Huawei Watch 3 include senza ombra di dubbio due tra i migliori smartwatch disponibili sul mercato. In queste ore la compagnia cinese annuncia l’arrivo dell’aggiornamento 2.0.0.179 con tante interessanti novità software.

Novità aggiornamento 2.0.0.179

L’aggiornamento per Huawei Watch 3 permette adesso di personalizzare la watch face del proprio smartwatch con un video. Infatti, una volta individuato il video ideale dal rullino fotografico, è possibile estrapolare una clip da 5 a 10 secondi per creare un quadrante personalizzato. Per impostarla basta installare l’update, andare sull’applicazione Huawei Health e accedere alla schermata dlle impostazioni video dell’orologio.

Se temete che la batteria del vostro Huawei Watch 3 possa lasciarvi per strada sul più bello, il nuovo aggiornamento aggiunge nove quadranti aggiuntivi e una nuova modalità di risparmio energetico. Per attivarla basta trascinare il dito verso il basso nella homescreen e selezionare la modalità Ultra-long Battery Life.

Per godere di un’esperienza di utilizzo realmente libera dal proprio smartphone, l’aggiornamento permette di importare musica già scaricata sullo smartwatch così da ascoltare i propri brani preferiti ovunque si voglia. Infine, è stato aggiunto il supporto a nuove gesture come, ad esempio, la rotazione del polso per disattivare l’audio delle chiamate in entrata.

Come aggiornare Huawei Watch 3

Per scaricare il nuovo aggiornamento è necessario accedere all’applicazione Huawei Health sul proprio smartphone, tappare sul tab relativo ai dispositivi e poi sul pannello firmware.

