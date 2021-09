Bassi potenziati e algoritmi audio evoluti sono la ricetta segreta di DIZO GoPods D

Se nella fascia premium il mercato delle cuffie true wireless offre prodotti che sono stati messi a punto accuratamente dagli ingegneri del suoni, con funzioni di potenziamento dei bassi e personalizzazione dell’ascolto, nella fascia media del mercato sono davvero pochi i dispositivi dotati di simili caratteristiche. Tra questi spiccano le cuffie DIZO GoPods D, realizzate dal produttore DIZO che opera nell’ecosistema TechLife di Realme.

Algoritmo potenziato per i bassi

A differenza della maggior parte delle cuffie true wireless, che non curano in maniera specifica le basse frequenze, DIZO ha dotato la propria soluzione di driver Bass Boost da 10 millimetri, realizzati con una tecnologia che migliora la qualità del suono e l’elasticità delle DIZO GoPods D. In questo modo i bassi prodotti dalle nuove cuffie sono ricchi, corposi e incredibilmente potenti.

L’algoritmo Bass Boost+ che permette di ottenere bassi incredibili, e che può essere attivato utilizzando la companion app Realme Link, è stato messo a punto dagli esperti di DIZO e Realme, con ex ingegneri di Harman e Goretek, con un’esperienza decennale nell’ottimizzazione audio. Il produttore ha selezionato con cura anche i materiali utilizzati per la realizzazione delle GoPods D: il diaframma è realizzato in TPU e in un polimero composito chiamato PEEK, che permette di ottenere bassi più profondi e un suono stereo ancora più cristallino, offrendo un’impressionante esperienza di ascolto.

Tutto questo è accompagnato ovviamente da una buona autonomia, fino a cinque ore con una singola carica grazie alla batteria da 40 mAh presente in ciascun auricolare. E l’autonomia complessiva si spinge fino a 20 ore grazie alla custodia, dotata di una batteria da 400 mAh. La custodia è inoltre in grado di garantire 120 minuti di autonomia con una carica di appena 10 minuti, ideale se dovete uscire di corsa e non avete ricaricato le cuffie.

Molto curato anche l’aspetto estetico, con una texture metallica radiale che conferisce un tocco premium alle cuffie, con una serie di cerchi concentrici incisi nel metallo per ricordare il flusso delle onde sonore. Le DIZO GoPods Pro sono ideali anche per i gamer, con una modalità dedicata che consente di ridurre la latenza ad appena 110 millisecondi, per una sincronizzazione di qualità nei giochi e nei video.

Ideali anche per lo sport, grazie alla certificazione IPX4 che le rende resistenti a schizzi d’acqua, pioggia e sudore, le DIZO GoPods D sono dotate di controlli touch intelligenti, personalizzabili grazie all’app Realme Link, che consente anche di modificare gli effetti sonori e di aggiornare il firmware, per abilitare nuove funzioni e continuare a migliorare la qualità del suono.

Ottima anche la funzione di cancellazione dei rumori ambientali in chiamata, così da garantire telefonate di alta qualità, con la voce che viene riprodotta in maniera cristallina anche nelle situazioni più complicate. La connettività con smartphone e altri dispositivi è garantita dal supporto allo standard Bluetooth 5.0, che permette di ridurre i consumi aumentando allo stesso tempo la qualità del segnale e la portata dello stesso.

Le DIZO GoPods D sono in vendita su Amazon al prezzo di 34,99 euro, utilizzando il link sottostante.

Acquista DIZO GoPods D su Amazon

Informazione Pubblicitaria