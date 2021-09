Migliora la compatibilità tra Samsung Galaxy Watch4 e le cuffie Galaxy Buds

Sono in tanti a ritenere Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic i due migliori smartwatch che il colosso coreano abbia mai realizzato, device con i quali il produttore torna a Wear OS e mette probabilmente definitivamente da parte il suo Tizen OS (ovviamente per quanto riguarda il settore orologi).

Samsung è particolarmente brava a far funzionare il proprio ecosistema e garantire agli utenti una compatibilità tra i vari device e la capacità di collaborare tra loro e un esempio di ciò è rappresentato da una nuova funzionalità con cui migliorerà l’interconnettività tra Samsung Galaxy Watch4 e le cuffie Samsung Galaxy Buds.

Un piccolo miglioramento per Samsung Galaxy Watch4

Samsung Galaxy Watch4 è dotato di un’app Galaxy Buds e di un widget grazie ai quali gli utenti hanno la possibilità di vedere il livello della batteria degli auricolari, nonché di attivare i controlli touch, l’ANC e il suono ambientale.

Nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso coreano ha aggiornato Galaxy Buds Pro Plugin (qui trovate la pagina dedicata sul Google Play Store) e, così come apprendiamo da Android Police, in seguito a tale update lo smartwatch è capace di rilevare gli auricolari anche se sono collegati allo smartphone (in precedenza era invece necessario che fossero collegati all’orologio).

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds possono anche passare in modo intelligente dall’orologio al telefono in base a ciò che si sta facendo: se ad esempio sono collegati a Samsung Galaxy Watch4 mentre riproducono musica e si inizia a guardare un video di YouTube sul telefono, gli auricolari passeranno automaticamente la connessione allo smartphone.

Si tratta, in sostanza, di una piccola novità che dovrebbe migliorare l’esperienza di utilizzo nella vita di tutti i giorni.

A seguire i link per scaricare da APK Mirror le versioni aggiornate del plugin per le varie cuffie del colosso coreano:

