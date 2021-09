La Champions League è ormai dietro l’angolo ed è disponibile su Infinity+

La fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022 è ormai dietro l’angolo e per gli appassionati di calcio è il momento di scegliere come vedere le partite. Mediaset Infinity, tramite il Channel Infinity+, permette di godersi 104 match, incluse ovviamente le semifinali e la finale del 28 maggio 2022 che si terrà a San Pietroburgo.

La Champions League è pronta ad approdare su Infinity+: come abbonarsi

All’interno della piattaforma Mediaset Infinity, che comprende anche i canali in chiaro e la partita in diretta trasmessa su Canale 5 tutti i martedì, è disponibile il canale Infinity+, che permette di avere accesso a tanti contenuti, tra calcio, film e serie TV. Attivandolo, al costo di 7,99 euro al mese, si avranno a disposizione altre 104 partite di Champions League (per un totale di 121), con tutte le partite del martedì e 7 delle 8 partite del mercoledì della fase a gironi (la rimanente è esclusiva Amazon Prime Video).

Oltre a tutto questo l’abbonamento Infinity+ offre i canali Mediaset Premium in diretta streaming 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e un ricco catalogo di film, serie TV e cartoni da vedere da qualsiasi dispositivo abilitato con connessione a Internet. Come fare per abbonarsi a Infinity+? Basta andare sul sito seguendo il link qui sotto, selezionare “Attivalo subito” e seguire le istruzioni a schermo; in alternativa è possibile scaricare l’app Android o iOS e selezionare “Registrati”.

Abbonati a Infinity+

Potrebbe interessarti: Infinity+ novità settembre 2021: film, serie TV e originals