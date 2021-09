Se avete un Chromebook con pennino quest’app di Google la dovete provare

Si chiama Cursive ed è una nuova applicazione realizzata da Google per i dispositivi Chromebook per consentire agli utenti di prendere appunti scritti a mano.

Cursive ha fatto il suo esordio di recente a bordo di HP Chromebook X2 11 e sarà pre-installata su tutti i nuovi device basati su Chrome OS che siano dotati di un pennino stilo mentre sugli altri saranno gli utenti a dovere decidere se installarla.

Come provare subito l’app Cursive di Google

Cursive è una Progressive Web App (PWA) piuttosto semplice che consente agli utenti di scrivere e disegnare note usando il proprio pennino stilo e chi possiede un dispositivo Chromebook e desidera provarla subito non deve fare altro che cliccare su questo link per essere portato sul sito dedicato e quindi fare clic sull’icona del download nell’angolo a sinistra della barra dell’indirizzo per procedere all’installazione dell’applicazione.

Come apprendiamo da XDA Developers, alla prima sua apertura Cursive fornisce agli utenti un breve tour delle varie funzionalità e di ciò che è possibile fare con questa applicazione.

Nella pagina principale nell’angolo in alto a sinistra viene visualizzato un pulsante “Nuova nota”, con un elenco di taccuini con temi diversi appena sotto e, così come avviene con Google Documenti, le note create e modificate di recente vengono visualizzate come grandi card.

Nel momento in cui si decide di creare una nuova nota, l’applicazione mette a disposizione dell’utente alcuni strumenti, come una penna, un evidenziatore, una gomma, la possibilità di inserire un’immagine o una selezione, la possibilità di regolare la larghezza del tratto e la possibilità di annullare o ripetere le modifiche.

L’applicazione inoltre supporta alcune gesture, come ad esempio scarabocchiare su un contenuto per eliminarlo o tracciare un cerchio intorno ad esso per spostarlo nella pagina.

Cursive è progettata specificamente per i dispositivi Chromebook con supporto del pennino stilo ma c’è un’opzione per la modalità touch che consente agli utenti di usare le dita per scrivere e disegnare.

