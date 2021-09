Torna su Amazon “Un click per la Scuola” a supporto degli istituti italiani

Al via su Amazon la terza edizione di “Un click per la Scuola“, la lodevole iniziativa che ha permesso gli scorsi anni di donare quasi 6 milioni di euro di credito virtuale alle 28.800 scuole italiane aderenti.

Un click per la Scuola: Amazon conferma il suo impegno al mondo della didattica

L’iniziativa “Un click per la Scuola” è dedicata alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado sul territorio nazionale. Grazie alle scorse edizioni le scuole aderenti hanno potuto scegliere tra oltre 1000 prodotti necessari a studenti e docenti, come attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e non solo.

“Quest’anno più che mai siamo felici di supportare le scuole italiane proprio nel momento in cui si stanno preparando e attrezzando per vivere una nuova normalità” ha dichiarato Giorgio Busnelli, Direttore delle Categorie Largo Consumo di Amazon per Italia e Spagna. “L’attenzione che Amazon rivolge a studenti e docenti è costante e, grazie al fondamentale contributo dei nostri clienti – ai quali offriamo, anche quest’anno, l’opportunità di sostenere un istituto a scelta attraverso i loro acquisti – possiamo continuare a fornire loro i giusti strumenti per affrontare nel migliore dei modi lo studio e la didattica, in presenza così come a distanza. In questa direzione va anche il nostro Amazon Digital Lab che, con la sua proposta di contenuti innovativi, si rivelerà ancora una volta una risorsa preziosa e anche divertente per l’apprendimento. Questa iniziativa è per noi motivo di orgoglio perché ci permette, al tempo stesso, di continuare a sostenere anche le piccole e medie imprese italiane che vendono i loro prodotti attraverso il marketplace di Amazon.”

L’istituto scolastico da sostenere può essere scelto sul sito www.unclickperlascuola.it: Amazon donerà, sotto forma di credito virtuale, una percentuale degli acquisti effettuati su Amazon.it. Sul sito dedicato all’iniziativa è possibile accedere anche ad Amazon Digital Lab, uno spazio digitale dove studenti e insegnanti possono visualizzare e utilizzare i contenuti, come video tutorial, audiolibri e podcast; quest’anno sarà arricchito da webinar realizzati con il Future Education Modena (FEM).

Infine Amazon ha creato la vetrina Pronti per la scuola, dove è possibile trovare una selezione di prodotti come zaini, astucci, cancelleria e così via. Per quanto riguarda i libri scolastici Amazon mette a disposizione il sito www.adozionilibriscolastici.it per trovare e acquistare i testi adottati nelle classi.

