Nubia lancia Red Magic Watch Vitality Edition e nuovi accessori

Nubia ha appena tenuto un nuovo evento di lancio in cui ha annunciato il suo smartphone Red Magic 6S Pro, tuttavia l’azienda ha anche presentato una serie di accessori e la nuova variante Red Magic Watch Vitality Edition.

Nubia aveva rilasciato il suo primo smartwatch all’inizio di quest’anno insieme alla serie Red Magic 6, mentre ora il produttore cinese ha lanciato una nuova variante del suo dispositivo indossabile.

Nubia lancia Red Magic Watch Vitality Edition

Nubia Red Magic Watch Vitality Edition è più piccolo ed economico di Red Magic Watch. Simile alla variante lanciata in precedenza, presenta un display circolare con un corpo metallico e due pulsanti ed è disponibile nelle due varianti di colore nero e argento.

Lo smartwatch offre ancora un pannello AMOLED con supporto AOD (Always On Display), ma questa volta è da 1,19 pollici rispetto a quello da 1,39 pollici di Red Magic Watch.

La nuova versione è inoltre più leggera, con un peso di 23 grammi rispetto ai 30 rispetto al modello precedente, e include il supporto per più modalità sportive e sensori per monitorare anche i parametri relativi alla salute di chi lo indossa.

Oltre al nuovo smartphone e smartwatch, Nubia ha lanciato anche una serie di nuovi accessori per i fan come magliette, figurine e mascherine a tema Red Magic, nonché periferiche come un nuovo power bank magnetico ispirato ai Minion e un altro power bank da 10.000 mAh griffato Red Magic.

L’azienda ha inoltre rilasciato un nuovo caricabatterie al nitruro di gallio GaN3 a quattro porte da 65 W insieme ai caricabatterie da 20 W e 30 W e a un nuovo controller Red Magic G1, tuttavia i prezzi e la disponibilità di questi prodotti non sono attualmente noti.

