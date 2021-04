RedMagic Watch ufficiale: caratteristiche e dove comprarlo in Italia

Nubia ha appena lanciato RedMagic Watch, uno smartwatch che, rispetto al Nubia Watch dello scorso anno, con schermo avvolgente e un design decisamente troppo massiccio, sfoggia un’estetica più tradizionale e sembra essere anche più completo dal punto di vista delle funzionalità.

Caratteristiche, disponibilità e prezzo di RedMagic Watch

RedMagic Watch è dotato di un display AMOLED rotondo da 1,39 pollici con risoluzione HD dai colori brillanti. Si tratta di un dispositivo leggero (30 grammi) e personalizzabile, grazie ai numerosi quadranti disponibili e ai diversi cinturini.

Lo smartwatch offre il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, del sonno e dell’attività sportiva. A tal proposito, RedMagic Watch supporta sedici modalità sport differenti (calcio, spin bike, camminata all’aperto, corsa all’aperto, bicicletta, canottaggio, basketball, allenamento di forza, nuoto, ellittica, cricket, yoga, camminata e corsa sul tappeto, corpo libero e escursionismo).

Grazie al GPS integrato, poi, è possibile uscire per una corsa o una camminata all’aperto anche senza lo smartphone, dal momento in cui lo smartphone può tracciare il percorso in modo autonomo. Inoltre, per quanto riguarda il calcio, RedMagic Watch offre anche una mappa dinamica che mostra qual è l’area del campo in cui si è speso più tempo e ci si è impegnati di più.

E ancora, lo smartwatch è impermeabile fino a 5 ATM ed è dotato di una batteria che garantisce fino a quindici giorni di utilizzo regolare, oltre venti giorni se lo si utilizza in modalità risparmio energetico e fino a cinquanta ore con GPS e modalità sport outdoor attivi. Non manca poi la possibilità di gestire le notifiche e di controllare la riproduzione musicale direttamente dallo smartwatch.

RedMagic Watch può essere acquistato anche in Italia a partire da adesso sullo Store ufficiale RedMagic al prezzo di 99 euro.