Signify annuncia la nuova serie di prodotti WiZ per l’illuminazione smart

Signify presenta nuovi prodotti WiZ per l’illuminazione intelligente della casa: si tratta della lampada da tavolo WiZ Hero, della lampada portatile WiZ Squire e della presa WiZ Smart Plug, accompagnati dalle plafoniere connesse. Scopriamo le novità dedicate alla smart home.

La nuova gamma di prodotti per l’illuminazione intelligente WiZ

Signify lancia la nuova serie di prodotti WiZ puntando sulla semplicità di utilizzo quotidiana, che rende ancora più facile rendere la propria casa connessa con l’illuminazione intelligente. La nuova WiZ Hero è una lampada da tavolo compatta pensata per la lettura, il lavoro o anche per rilassarsi: viene fornita con modalità pre-programmate per la sveglia e la notte e può essere utilizzata persino dai bambini.

WiZ Squire è invece l’ideale come luce per il tavolino o pe la libreria, con un design a doppia zona di luce che emette un bagliore sulla superficie in modo da creare un’atmosfera rilassante. Ci sono poi le plafoniere WiZ Tunable White con design minimalista, ideali per salotti e camere da letto anche grazie alla modalità Circadian Rhythm, capace di riprodurre la transizione naturale della luce solare.

Le plafoniere WiZ Adria Daylight Dimmable e Warm Dimmable sono pensate per le aree più funzionali, come la cucina, il bagno e i corridoi: con l’app o i controlli vocali si possono attenuare le luci oppure sceglierne la temperatura. WiZ Full Color mette a disposizione spot LED versatili e sintonizzabili con testina regolabile per far emergere colori vividi all’interno delle stanze, mentre la nuova lampadina in vetro smerigliato può proiettare una luce bianca regolabile distribuita in modo uniforme.

Per rendere smart le luci e gli elettrodomestici già disponibili in casa c’è infine il nuovo Smart Plug con misuratore di potenza incorporato, controllabile in modalità wireless con l’app WiZ o con gli assistenti vocali per impostare timer, routine e non solo (anche fuori casa).

Prezzi e uscita delle novità WiZ

Tutte le novità WiZ (tranne una) sono già disponibili all’acquisto in Europa da questo mese di settembre ai seguenti prezzi:

lampada da tavolo WiZ Full Color Hero Gen2 a 57,49 euro

WiZ Full Color Dual Zone Squire a 63,24 euro

WiZ Plafoniere bianche accordabili a 68,99 euro

lampada da soffitto dimmerabile WiZ Adria a 40,24 euro

WiZ Frosted Glass Bulb a 16,09 euro

WiZ Smart Plug Type-E con misuratore di potenza a 22,99 euro (dall’1 ottobre 2021)

Potrebbe interessarti: Google svela i prodotti Nest per la smart home di nuova generazione