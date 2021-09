Amazon Music gratis per tre mesi, ecco come averlo

Con le Offerte di Autunno di Amazon ritorna una promozione dedicata agli appassionati di musica, che viene riproposta dal colosso dell’e-commerce con una certa regolarità. Parliamo dell’abbonamento di prova ad Amazon Music Unlimited, che da oggi e fino al 23 settembre gode di condizioni ancora più favorevoli.

Tre mesi di Amazon Music Unlimited gratis

Solitamente i nuovi utenti possono godere di un periodo di prova pari a un mese, al fine di capire se contenuti e qualità soddisfano le aspettative. A partire da oggi, e fino al prossimo 23 settembre, gli utenti che finora non hanno mai sottoscritto un abbonamento ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai usufruito del periodo di prova di 30 giorni, potranno testare il servizio per ben tre mesi, in maniera completamente gratuita.

Con Amazon Music Unlimited potte avere accesso illimitato ai vostri brani preferiti, in streaming e sempre senza alcuna interruzione pubblicitaria. Potrete inoltre seguire tutti i vostri podcast preferiti e scaricare la musica che più vi piace sul vostro dispositivo per ascoltarla, con skip illimitati, anche quando non siete connessi alla Rete.

Ricordiamo che al termine dei tre mesi di prova il servizio si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, salvo cancellazione da parte dell’utente. Ovviamente potrete disattivare il rinnovo durante i tre mesi di prova, per evitare che vi venga addebitato alcun costo alla fine del test, o farlo successivamente in qualsiasi momento, godendo comunque della musica fino al termine del periodo pagato (o del periodo di prova).

Se dunque non avete mai usufruito di questa opportunità l’occasione è decisamente ghiotta. Per attivare il periodo di prova gratuita di tre mesi con Amazon Music Unlimited non vi resta che cliccare sul link sottostante.

Attiva Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi