Non ci sono solo smartphone pieghevoli nei piani di Samsung

Quando si parla di dispositivi mobile pieghevoli come smartphone, Samsung è indiscutibilmente il punto di riferimento sul mercato da ormai qualche anno. Nei giorni passati il colosso sudcoreano ha lanciato Samsung Galaxy Z Zold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G – trovate le recensioni dei due telefoni qui e qui -, ma tutto ci fa presupporre che la compagnia ha piani di sviluppo molto audaci che esulano dal contesto mobile.

Sta per arrivare un notebook con display pieghevole

Ice Universe, leaker piuttosto affidabile per quanto riguarda il mondo Samsung, ha pubblicato su Twitter quella che sembra essere a tutti gli effetti una immagine proveniente da una pagina prodotto del sito di Samsung, evidentemente non disponibile online. Il soggetto della immagine è il testo “Galaxy Book Fold 17“, con un font in tutto e per tutto simile a quello presente sul sito della compagnia.

Malgrado l’assenza di informazioni circa questo nuovo dispositivo, non è errato presupporre che il colosso sudcoreano stia effettivamente testando notebook muniti di display pieghevoli. Del resto, già a maggio di quest’anno, in occasione dell’evento SID Display Week 2021, aveva pubblicato un video – disponibile in calce alla news – in cui è possibile notare alcuni notebook caratterizzati proprio da un display pieghevole.

Concept a parte, Samsung ha tutte le carte in regola per portare la tecnologia foldable all’interno di una nuova categoria di prodotti; resta da vedere se e quando questo fantomatico Galaxy Book Fold 17 vedrà la luce del sole.

In copertina Samsung Galaxy Book

