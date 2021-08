Da Trony sono arrivati gli Sconti da Maestro online, anche con tasso zero

Fino al 3 settembre 2021 Trony propone gli Sconti da Maestro online, con tantissime offerte su smartphone, PC, TV, wearable e non solo. Alcuni dei prodotti proposti dalla nota catena possono essere acquistati con consegna gratuita e con tasso zero in 20 rate (a partire da 399 euro).

Le offerte Trony degli Sconti da Maestro

Le offerte Trony riguardano una grande quantità di prodotti, tra i quali possiamo citare MacBook, smartphone Android, iPhone, TV 4K, PC, Chromebook, smartwatch, cuffie wireless e tablet. Scopriamo insieme quali sono le occasioni più interessanti dell’iniziativa online.

Offerte informatica Trony

Apple iMac 24″ M1 256 GB a 1599 euro

Apple MacBook Air 512 GB a 1399 euro

Microsoft Surface Pro 7 da 999 euro

Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IMB05 a 949 euro

ASUS RX571GT-BQ933T a 869 euro

ASUS K513EQ-BN162T a 849 euro

Acer SF314-42-R1CX a 699 euro

Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 a 529 euro

Microsoft Surface Go da 449 euro

Samsung Chromebook 4 a 329 euro

Offerte TV Trony

Samsung Neo QLED QE65QN90 a 2199 euro

Sony KD65X85 a 1179 euro

Sony XR50X90 a 999 euro

LG 65NANO866 a 899 euro

Samsung The Frame 43LS03A a 799 euro

LG 50NANO866 a 769 euro

Panasonic TX-50JX800E a 675 euro

Philips 43PUS8555 a 499 euro

Hisense 43A7320F a 349 euro

Toshiba 32L3163DA Full-HD a 215 euro

Offerte smartphone e tablet Trony

iPad Pro 11″ M1 Wi-Fi 2 TB a 1999 euro

iPhone 11 Pro 512 GB a 1239 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 909 euro

Xiaomi Mi 11i 8-256 GB a 669 euro

Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon a 549 euro

OPPO Find X3 Lite a 375 euro

Huawei MatePad 10.4 a 299 euro

OPPO A94 5G a 289 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128 GB a 249 euro

Lenovo TB-X606X a 229 euro

Huawei MediaPad T5 10.0 a 199 euro

Huawei MatePad T 10s LTE a 169 euro

Redmi 9T brand Vodafone a 169 euro

Motorola Moto G9 Play brand TIM a 149 euro

Alcatel 3X 2020 a 119 euro

Altre offerte Trony

Apple AirPods a 149 euro

Samsung Galaxy Buds Live a 145 euro

Huawei FreeBuds 4 a 129 euro

Huawei Watch GT 2E 46 mm a 105 euro

Amazfit GTS 2E a 95 euro

Huawei Band 4 Pro a 54 euro

Queste erano dunque le offerte migliori degli Sconti da Maestro di Trony, a disposizione sul sito fino al 3 settembre 2021 (o fino a esaurimento scorte, come sempre). Se volete consultare tutti gli sconti potete seguire il link qui in basso, senza dimenticare di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech per restare sempre al passo con le occasioni del momento.

Sconti da Maestro Trony

Potrebbe interessarti: recensione iPad Pro M1