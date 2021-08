Ancora offerte dalla Gaming Week di Amazon: combo mouse e tastiera Razer, monitor gaming e super notebook

Continua la Gaming Week di Amazon ed anche oggi la giornata di offerte è ricca di brand apprezzati dai gamers di tutto il mondo. C’è una gran bella combo di mouse + tastiera Razer in offerta, c’è un super notebook gaming premium di MSI e un monitor Lenovo da 144 Hz a meno di 200 Euro.

Le migliori offerte Amazon oggi 27 Agosto 2021

Razer BlackWidow V3

Una vera e propria garanzia di qualità, il brand Razer ha creato un concentrato di precisione e comodità con la BlackWidow V3. I tasti meccanici progettati da Razer sono velocissimi nella reattività e riescono ad essere sempre stabili e precisi nel tempo, lo slider per i controlli multi funzione è una vera chicca per non perdere il focus nelle sessioni e il supporto in similpelle dei polsi fa sicuramente scena sulla scrivania (oltre agli effetti LED RGB).

Razer BlackWidow V3 a 99 Euro invece di 149 Euro

Mouse Razer Viper Mercury

Leggerissimo, bilanciato e fluido, il Razer Viper è in grado di reggere la frenesia degli eSport senza problemi. Il Viper è stato progettato con l’aiuto degli atleti migliori del Team Razer, ha il sensore ottico 5G per la massima precisione e il miglior tracciamento. Gli switch sono leggerissimi e facili da azionare senza mai cadere nel tranello di un falso azionamento. Anche il cavo è stato ottimizzato per non creare alcun fastidio durante le sessioni più rapide mentre il software di controllo e personalizzazione è sempre una marcia in più per i prodotti Razer.

Mouse Razer Viper Mercury a 59 euro invece di 89 euro

MSI Creator 17

Una novità anche per chi cerca una macchina da lavoro bella grande, è il nuovo MSI Creator 17 con un display, non solo enorme da 17,3” con risoluzione 4k ma anche con tecnologia MiniLED, decisamente tanta roba. Il processore invece è un Intel Core i7 11800H a 10 nanometri ed è accompagnato da una RTX 3070 con 8 GB di RAM dedicati, è disponibile anche 1 TB di ssd nvme pcie 4, 32GB di RAM ed ovviamente tutto è aggiornabile con semplicità. Una bella macchina perfetta per lavorare comodamente anche grazie alla buona tastiera e alle tante porte a disposizione.

MSI Creator 17 a 3147 Euro invece di 3199 Euro

Lenovo G27-20 Gaming Monitor

Lenovo è un brand che per i monitor economici è quasi imbattibile. Questo monitor da 27″ ha tre cornici sottili (non estreme come in foto) ed un “mento” un po’ più spesso, il design è comunque apprezzabile. Monitor da 27″ dalla tecnologia IPS con risoluzione FullHD e refresh rate a 144 Hz, c’è anche la modalità Low light blue che filtra la luce blu per proteggere la vista. Per meno di 200 euro ci si porta a casa un bel monitor gaming in sconto.

Lenovo G27-20 Gaming Monitor a 199 euro invece di 299 euro

