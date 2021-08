Telepass acquisisce Wise Emotions e lancia Telepass Digital

Nelle scorse ore Telepass, brand noto ai più per il sistema di riscossione del pedaggio autostradale, ha completato l’acquisizione della startup Wise Emotions e annunciato ufficialmente il lancio di Telepass Digital.

Questo nuovo progetto nasce con il dichiarato intento di «lavorare insieme alle giovani imprese in grado di fornire valore aggiunto al proprio innovativo modello di business».

Per quanto riguarda Wise Emotions, si tratta di una startup dedita allo sviluppo di prodotti digitali mobile driven, fondata da quattro studenti di ingegneria informatica e arrivata ad avere ben ottanta dipendenti, tutti impegnati nello sviluppo di prodotti digitali per importanti piattaforme tecnologiche.

La sua acquisizione arriva dopo quelle di altre imprese innovative nel campo della smart mobility come Urbi – startup che ha sviluppato un’applicazione per aiutare gli utenti a individuare mezzi di trasporto in sharing più vicini – e Wash Out – che offre un servizio ecologico di lavaggio a domicilio di auto e moto – e sarebbe funzionale ad accompagnare il Gruppo Telepass nel suo processo di evoluzione tecnologica, che passa attraverso l’offerta di soluzioni digitali di facile fruizione, sempre più integrate e tali da migliorare l’esperienza del cliente in movimento.

Telepass Digital rappresenta il primo frutto di questa integrazione ed è stato raccontato di questi termini da Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass:

«Con la nascita di Telepass Digital, saremo in grado di sviluppare direttamente ‘in casa’ nuove funzionalità integrate e offrire così una digital experience sempre più facile e intuitiva alle persone in movimento, per una mobilità al passo coi tempi. Telepass crede molto nelle startup, su cui ha deciso di investire da tempo, e, con l’acquisizione di Wise Emotions, porteremo a bordo nuove giovani menti, di cui il 35% donne, capaci di ringiovanire culturalmente il DNA dell’azienda che, nonostante la sua storia trentennale, non ha mai abbandonato l’approccio dinamico e curioso di una startup agli albori».

Non è mancato neppure un commento da parte di Marco Cavone, CEO di Wise Emotions:

«Siamo orgogliosi di aver trasformato una piccola startup in una digital factory in grado di supportare Telepass nel suo percorso di evoluzione da storica azienda italiana a tech company con forti ambizioni sul mercato europeo».

Leggi anche: Arriva Telepass Pay Per Use: paghi solo quando utilizzi il dispositivo