Arriva Telepass Pay Per Use: paghi solo quando utilizzi il dispositivo

Se vi è capitato di fare almeno un viaggio in autostrada, avrete certamente notato la corsia Telepass ai vari caselli autostradali. Il sistema Telepass, per chi non lo sapesse, permette di evitare le file ai caselli utilizzando un apposito sistema – Telepass, appunto – che riduce così di molto la percorrenza e l’attesa.

La convenienza di Telepass a piccole dosi

In queste ore l’azienda svela Telepass Pay Per Use, una nuova versione del piccolo dispositivo che ha come vantaggio quello di addebitare l’importo mensile solo in caso di effettivo utilizzo del servizio. Infatti, prima dell’introduzione di Telepass Pay Per Use, gli utenti pagavano un corrispettivo mensile anche in caso di mancato utilizzo dello stesso.

Se, ad esempio, sapete già in anticipo di utilizzare il Telepass solo per alcuni mesi l’anno, magari durante le vacanze estive per i vari spostamenti in autostrada, con Telepass Pay Per Use vi vedrete addebitati sul conto solo le mensilità in cui il sistema è stato effettivamente utilizzato.

Telepass Pay Per Use si può richiedere online tramite il link sottostante e riceverlo comodamente a casa. Il costo del mese solare è pari a 2,50 euro a cui vanno aggiunti 10 euro per l’attivazione e 5,73 euro di spedizione. Oltre al transito più rapido attraverso i caselli autostradali, con Telepass Pay Per Use sono disponibili anche servizi aggiuntivi per accedere all’Area C di Milano, il pagamento del traghetto per Messina e l’accesso convenzionato ai parcheggi di stazioni, fiere e aeroporti.

Acquista Telepass Pay Per Use

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.