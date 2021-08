È tempo di offerte Back to School su Huawei Store: ecco le migliori

Per la maggior parte degli italiani le ferie sono ormai finite, o la loro fine è comunque dietro l’angolo e per alcuni milioni di studenti si prospetta il ritorno a scuola, tra le mille incognite legate all’attuale situazione sanitaria. È tempo dunque di ritornare alle proprie routine, dal lavoro alla scuola, dallo sport alla dieta per rimettersi in forma dopo qualche festeggiamento di troppo.

E per molti è tempo di cambiare la propria dotazione tecnologica, magari per rinnovate necessità o perché quella attuale è obsoleta e non più aggiornabile. Sullo store Huawei prende il via oggi la promozione Back to School che fino al 15 settembre permette di ottenere sconti fino al 50% su tantissimi prodotti e omaggi per ogni acquisto effettuato.

Il Back to School di Huawei

State pensando di cambiare il computer, per gioco, lavoro o studio? Acquistando un notebook Huawei ricevete in regalo uno Huawei Backpack Swift, un Huawei Bluetooth Mouse Swift e un Huawei 4G Router. Tra i prodotti in promozione, oltre ai notebook, troviamo i nuovissimi MatePad 11, i primi tablet con HarmonyOS, ma anche il bellissimo Huawei Watch 3, che vi permetterà di ricevere in regalo un cinturino aggiuntivo.

E se acquistate la versione e-SIM dello smartwatch oltre al cinturino riceverete anche uno spazzolino elettrico Leboo Smart Sonic, che può essere controllato interamente dallo smartphone. Per gli appassionati di gaming non va dimenticato Huawei MateView GT, il primo monitor curvo del brand cinese, che vi porterà in omaggio uno speaker Huawei Sound.

E per chi ama ascoltare la musica durante lo sport o nel tempo libero, ci sono numerosi auricolari in promozione, incluse le nuove FreeBuds 4 con cancellazione attiva del rumore. Vediamo dunque insieme alcuni dei prodotti in offerta, mentre a fine articolo trovate il link per accedere alla promozione Back to School di Huawei.

Potete trovare tutti i prodotti in offerta, con i relativi omaggi, visitando la pagina promozionale utilizzando il link sottostante.

