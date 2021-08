Disponibile il primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home

I fan Marvel possono esultare: è stato appena pubblicato il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, il nuovo attesissimo film del MCU che vede ancora una volta protagonista Tom Holland nei panni del celebre supereroe.

Ecco finalmente il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home

Dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home e le dichiarazioni di Mysterio, ora tutti sanno chi è veramente Spider-Man. Peter Parker e le persone a lui vicine si trovano in una posizione scomoda, e il ragazzo decide di rivolgersi al dottor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) per rimediare. In base a quanto possiamo vedere nel trailer non tutto sembra però andare per il verso giusto con l’incantesimo lanciato da quest’ultimo.

Nel nuovo film Marvel Studios sono attesi i ritorni di alcuni noti personaggi, come ad esempio il Dottor Octopus (Alfred Molina). Nel cast figurano, oltre ovviamente a Tom Holland e a Benedict Cumberbatch, Zendaia (MJ) e Marisa Tomei (Zia May), ma le indiscrezioni parlano di una possibile ricomparsa di Toby McGuire e Andrew Garfield nei panni dei loro rispettivi Spider-Man di altre linee temporali.

Senza anticiparvi nient’altro vi lasciamo subito al trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, che annuncia l’uscita fissata per Natale 2021.

Potrebbe interessarti: Disney+ novità agosto 2021: film, serie TV e originals