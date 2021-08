La scopa elettrica wireless per tutti esiste e si chiama Trouver Power 12: la nostra prova

Non mi è mai capitato di provare una scopa elettrica wireless, per cui mi son detto “ma sì, perché no!?” ed eccomi qui a raccontarvi che cosa ne penso della Trouver Power 12, che nel tempo in cui l’ho utilizzata è stata capace di farsi apprezzare. Non è una top di gamma e non promette di tenere pulita casa al posto nostro (ahimè! Ndr), tuttavia per quello che costa si presenta bene e lo fa già dalla confezione di vendita perché è suddivisa per scomparti così da restituire un’idea di organizzazione e cura.

Bella e con degli accessori, bene così

All’interno della confezione non ci sono millemila accessori, come in tante altre scope elettriche wireless, ma è giusto così considerando il suo costo; questo non significa che non ci sia tutto il necessario, oltre ai vari pezzi che compongono la scopa stessa, come la spazzola per i pavimenti, la spazzola per i tessuti, la spazzola per le fessure, un supporto da muro dove riporla, l’alimentatore nonché caricabatterie e, udite udite perché non è cosa comune in questo tipo di prodotti provenienti dalla Cina, un manuale di istruzioni in lingua italiana.

Esteticamente è carina e bella da vedere, anche se presenta il classico design che caratterizza questo genere di prodotti, ed è costruita decisamente bene perché è solida e trasmette robustezza in ogni sua parte, seppur sia realizzata con un mix di policarbonato rigido e alluminio. Peccato per il colore perché è un grigio abbastanza noioso e stancante, ma qui si tratta prettamente di gusti personali. E lo stesso discorso di robustezza vale per gli accessori, soprattutto per la spazzola da pavimenti che sembra di buona qualità.

Aspira, aspira!

E si comporta decisamente bene Trouver Power 12 anche durante l’utilizzo grazie a un motore Trouver AERO 5.0 da 450 Watt e 125000 Rpm, una potenza di aspirazione pari a 23000 Pa/150 AW, a un serbatoio per lo sporco da 0,4 L e a un peso di poco meno di 1,5 Kg. È maneggevole, comoda da utilizzare ed è capace di aspirare lo sporco più piccolo e di medie dimensioni già con una sola passata, a patto che non ci sia una spiaggia di roba da dover aspirare (magari incastrata in qualche tipo di tessuto particolare difficile da penetrare). Nulla da dire lato aspirazione perché fa bene il suo lavoro e solo raramente, almeno per il mio tipo di utilizzo, è stato necessario effettuare una seconda passata; e questo in modalità equilibrata, senza utilizzare quella turbo.

Discorso diverso per il serbatoio perché potrebbe risultare un po’ piccolino per qualcuno (non per me ma capisco che ciò dipende da che cosa ci si vuole aspirare e in che quantità, ovviamente) e per l’autonomia per via della batteria da 2500 mAh perché in modalità standard d’aspirazione, quella base per intenderci, si aggira intorno ai 60 minuti, minuto più o minuto meno in base alla superficie d’aspirazione e al tipo di sporco da aspirare, in modalità turbo non va oltre i circa 10 minuti, ma c’è da dire che in questo caso sfrutta tutta la sua potenza come se non ci fosse un domani, e in modalità equilibrata tiene una mezz’oretta scarsa; la modalità migliore è però quest’ultima perché offre un buon bilanciamento tra potenza d’aspirazione e autonomia, a patto chiaramente che sia sufficiente allo scopo. Ovviamente integra un bel display LED touchscreen sopra il motore per visualizzare e gestire i programmi d’aspirazione, l’autonomia e le varie informazioni necessarie.

Trouver Power 12 sa il fatto suo

Trouver Power 12 sì o no? Dipende, come sempre con questi prodotti. Sì, perché lei è decisamente valida e di grande qualità se consideriamo il prezzo di vendita e la fascia in cui si posiziona, ma ovviamente non è la migliore in assoluto, soprattutto rispetto a quelle che costano 3-4 volte lei. Ciò significa che è ottima per chi necessita di una scopa elettrica senza fili capace di garantire un’aspirazione normale e senza troppe pretese e non vuole spendere cifre elevate, tuttavia il discorso cambia se si è alla ricerca di qualche cosa di più evoluta, completa, potente ed efficace, ma in questo caso si devono mettere in conto ben altre cifre. È acquistabile online su AliExpress a questo indirizzo.