Teclast T40 Plus è il nuovo tablet Android potente, magico e vivace

Teclast T40 Plus è il nuovo tablet Android economico ideale per gli utenti alla ricerca di un prodotto completo dalla a alla z, merito anche dell’interessante rapporto qualità/prezzo e una scheda tecnica di tutto rispetto.

Caratteristiche Teclast T40 Plus

Con un design unibody dal forte sapore premium, il tablet Teclast è caratterizzato da un bel pannello IPS da 10,4″ a risoluzione 2K da 2000 x 1200 pixel con cornici estremamente ottimizzate, il tutto per offrire un’esperienza di utilizzo di alto livello anche durante la fruizione di contenuti multimediali.

Al di sotto delle scocca il alluminio è presente il processore octa-core Unicos T618 accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, più che sufficienti per utilizzare Android 11 senza incorrere in lag o impuntamenti. Oltre al supporto alla connettività 4G VoLTE grazie alla possibilità di utilizzare il Dual SIM, Teclast T40 Plus è un dispositivo piuttosto valido anche per l’ascolto di musica grazie al sistema di 4 speaker.

Bene l’autonomia grazie alla batteria da 6600 mAh con ricarica tramite porta USB Type-C, mentre la disponibilità del jack audio da 3.5 mm calza a pennello per gli ancora tanti utenti che adorano ascoltare musica con le cuffie con il cavo.

Prezzo e disponibilità Teclast T40 Plus

Il nuovo tablet Teclast è disponibile su AliExpress al prezzo di 243 euro cliccando il link di seguito:

Acquista Teclast T40 Plus

Informazione pubblicitaria