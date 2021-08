Solo 6,99 Euro per dire basta alla calura estiva con questo Gadget fantastico

Esistono tantissimi gadget ma sono pochi quelli con una reale utilità. Il prodotto che vi proponiamo oggi, a quasi la metà del prezzo di listino, rientra fra questi e vi permetterà di passare un’estate decisamente meno soffocante del solito.

Si tratta di un ventilatore da collo, ovvero due ventole collegate fra loro da una sorta di corda che è possibile indossare attorno al collo in modo da accenderlo all’occorrenza. Le ventole azionandosi genereranno un flusso d’aria costante rivolto verso la testa, allietando così la calura estiva.

Ventilatore da collo USB in offerta su Amazon

Il gadget in questione non ha funzionalità Smart ma è dotato di una porta USB per la ricarica e una batteria da circa 2000 mAh. Pesa circa 50 grammi e di conseguenza è al tempo stesso molto leggero. È un prodotto davvero molto semplice ed essenziale ma che, una volta indossato e azionato, vi permetterà di affrontare lunghe camminate sotto al sole o giri turistici nelle varie città senza soffocare dal caldo estivo.

Inoltre, essendo le ventole direzionabili, è possibile sfruttarlo anche posizionandolo su un tavolo e sistemandolo come piccolo ventilatore da scrivania.

È attualmente in offerta su Amazon a un ottimo prezzo: 6,99 Euro invece di 10,99 Euro, ovviamente con spedizione gratuita. Tempo di arrivo se lo ordinate oggi: 19 agosto, in tempo per le ultime giornate di ferie o di vacanza. Se avete deciso di acquistarlo non vi resta che recarvi alla pagina dedicata su Amazon.it. Allo stesso prezzo è disponibile anche in altre colorazioni più appariscenti.