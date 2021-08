Le offerte Amazon di oggi sono varie: spicca il notebook HP 14S nella configurazione top

Continuano le offerte Amazon con una delle selezioni più variegate degli ultimi giorni. Si passa dal calo di una delle GPU più “economiche”, si continua con la Fire TV Stick 4K di Amazon, non manca una capiente microSD di qualità per concludersi con un notebook HP in calo di prezzo.

Gigabyte GeForce RTX 3060

La RTX 3060 è una scheda video molto potente con ben 3584 Cuda Core, con RT di seconda generazione, architettura Ampere ed un clock base di 1837 MHz. Non mancano quindi le tecnologie di Ray Tracing e DLSS che fanno la differenza in casa NVIDIA. La potenza c’è, la tecnologia pure e ci sono anche ben 12 GB di RAM GDDR6 dedicati. Costa ancora tanto rispetto al prezzo MSRP ma sta calando e probabilmente continuerà a farlo.

Gigabyte GeForce RTX 3060 a 617 euro invece di 836 euro

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa

La versione più economica della Fire TV Stick di Amazon va in leggero sconto, anche perché con uno sconto maggiore sarebbe quasi regalata. Si tratta di una chiavetta da attaccare ad una classica TV via HDMI per farla diventare smart ed abilitare la trasmissione di contenuti in streaming e poter sfruttare anche tutte le comodità di Alexa. Per il prezzo davvero basso viene anche fornita di telecomando (non per controllare la tv).

Fire TV Stick 4K a 39 Euro invece di 59 Euro

SanDisk Extreme Plus 256 GB

SanDisk con la sua linea di fascia alta chiamata Extreme Plus. Il prezzo è più altino anche se in sconto ma sono schede SDXC UHS-I 3 e classe video V30 quindi particolarmente adatte alla registrazione video in 4K a frame rate alti e senza perdita di prestazioni. Tra le altre cose sono testate per resistere ad ogni condizione di utilizzo grazie al trattamento impermeabile, alla resistenza agli urti e ai raggi X. La scheda include anche il software di recupero dati RecuePro Deluxe.

SanDisk Extreme Plus 256 GB da 77 Euro invece di 83 Euro

HP 14S

HP 14S non è esattamente il notebook dei sogni ma per chi ha un budget limitato, è una delle alternative da tenere in considerazione. Si tratta di notebook da 14″ con risoluzione solo HD, il processore è un AMD Ryzen 5 4500U ed è supportato da soli 8 GB di RAM, ci sono anche 256 GB di SSD ma fortunatamente c’è lo spazio per aggiungere un modulo SSD SATA e volendo si può anche aggiornare la RAM. Non male il numero di porte a disposizione mentre la combinazione tastiera e trackpad non è delle migliori. In ogni caso per quanto costa, se cercate Windows 10 ci può stare.

HP 14S a 499 Euro invece di 599 Euro

