Amazfit Pop Pro il primo smartwatch di Huami per i bambini

Huami, dopo aver fatto fortuna realizzando alcune delle linee di smartwatch economici meglio riuscite di questi ultimi anni, si è lanciata anche nel mondo dei dispositivi smart pensati per i bambini.

Caratteristiche Amazfit Pop Pro

Amazfit Pop Pro è il primo smartwatch per bambini realizzato dall’azienda cinese. Dalle informazioni rilasciate dal CEO Huang Wang su Weibo in merito al prodotto, scopriamo che la compagnia ha lavorato per realizzare uno smartwatch in grado di prevenire la miopia ed essere il 100% innocuo per i bambini.

Caratterizzato da un design colorato e ideale per i più piccoli, Amazon Pop Pro dispone del riconoscimento automatico dell’attività fisica come ad esempio la corsa, il salto della corda e non solo. Il sensore HR registra il battito cardiaco 24/7 e dispone anche del monitoraggio del sonno e dell’attività specifici per i bambini.

Huami ha inoltre collaborato con lo Huyan Research Institute of the First Hospital of Guangzhou Medical College al fine di promuovere attivamente la prevenzione dell’asma infantile, i cui risultati si ritiene possano essere di grande aiuto per i successivi modelli di smartwatch per bambini. Oltre alle sopracitate caratteristiche, lo smartwatch supporta la connettività 4G, dispone di una fotocamera frontale per registrare video e scattare foto, e anche la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Prezzo e disponibilità Amazfit Pop Pro

Purtroppo non è stata rilasciata alcuna informazione circa la disponibilità e il prezzo di lancio dello smartwatch per bambini ma, con tutta probabilità, si tratta di un dispositivo pensato solo per il mercato interno (Cina).

