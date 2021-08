Videoconferenze al massimo con Logitech ZoneTrue Wireless e ZoneWired Earbuds

Logitech lancia due nuovi prodotti per aiutare i professionisti a essere sempre chiari, sicuri e connessi: si tratta delle cuffie Logitech ZoneTrue Wireless e ZoneWired Earbuds, le prime a essere certificate dalle tre principali piattaforme di videoconferenza cloud (Google Meet, Microsoft Teams e Zoom).

Logitech ZoneTrue Wireless e ZoneWired Earbuds sono cuffie per il business

Con molti luoghi di lavoro che si stanno orientando verso ambienti ibridi, con dipendenti che partecipano a video riunioni o che collaborano da luoghi differenti, Logitech ha pensato a due nuove paia di cuffie con le caratteristiche ideali.

Le Logitech ZoneTrue Wireless combinano forma e vestibilità e mettono a disposizione un audio potente per migliorare le videochiamate, oltre a un microfono premium con cancellazione attiva del rumore (ANC). Sono dotate di Bluetooth e di ricevitore USB per una connessione stabile con smartphone o PC, che può essere alternata in qualsiasi momento. In più il produttore promette una durata della batteria doppia rispetto a quella dei principali competitor: in termini di numeri parliamo di almeno 6 ore di autonomia.

Per chi preferisce il filo o vuole semplicemente spendere meno, ci sono anche le Logitech ZoneWired Earbuds, che risultano secondo l’azienda l’ideale per chi vuole una soluzione plug-and-play di livello professionale. Permettono un collegamento rapido grazie alle porte USB-C, USB-A e con jack da 3,5 mm.

“Le attuali soluzioni wireless costringono i consumatori a scendere a compromessi tra cuffie tradizionali non esteticamente adatte alle videochiamate, o prestazioni audio non ottimali“, ha dichiarato Scott Wharton, General Manager e Vice President, Logitech Video Collaboration. “Grazie agli auricolari Zone True Wireless e Zone Wired, non sarà più necessario scendere a compromessi. Questi auricolari sono stati progettati in modo tale che chiunque li utilizzi abbia un bell’aspetto durante le videochiamate ma che abbia soprattutto un audio di prima qualità, certificato dalle migliori piattaforme video.”

Le cuffie Logitech ZoneTrue Wireless e Zone Wired Earbuds saranno disponibili all’acquisto dall’autunno 2021 al prezzo di rispettivamente 329 e 109 euro. Quelle senza fili arriveranno nelle colorazioni grafite e rosa, con quest’ultima acquistabile solo sul sito ufficiale.

Potrebbe interessarti: migliori cuffie con microfono