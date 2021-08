Google Maps ottiene tre stuzzicanti novità su iOS

Tramite il suo blog, oggi Google informa che sta lanciando tre nuovi modi per accedere più comodamente alle informazioni relative a Google Maps direttamente dal proprio iPhone: condividere la propria posizione in tempo reale direttamente da iMessage, vedere le condizioni del traffico in tempo reale in un’area specifica e infine attivare la modalità scura.

Condividere la posizione in tempo reale direttamente da iMessage

Ora è possibile condividere la propria posizione in tempo reale mentre si sta scrivendo in iMessage toccando il pulsante di Google Maps all’interno dell’app. La posizione verrà condivisa per un’ora per impostazione predefinita, con l’opzione di estenderla fino a tre giorni. Per terminare la condivisione è sufficiente toccare il pulsante “stop” sulla miniatura.

Il nuovo widget del traffico nelle vicinanze fornisce subito le informazioni utili

Una delle funzionalità più potenti di Google Maps è la possibilità di vedere le condizioni del traffico in tempo reale in un’area specifica. Grazie al nuovo widget del traffico nelle vicinanze ora è possibile accedere a queste informazioni per la propria posizione attuale direttamente dalla schermata iniziale.

Con il nuovo widget di ricerca di Google Maps è possibile cercare i propri luoghi preferiti o navigare verso destinazioni frequenti con un semplice tocco.

Passare alla modalità scura di Google Maps su iOS

La modalità scura su Google Maps per iOS inizierà a essere rilasciata nelle prossime settimane in modo da alleggerire il carico per gli occhi e risparmiare sulla durata della batteria dell’iPhone. Per attivarla basta andare nelle impostazioni, toccare l’opzione modalità scura, quindi selezionare “On”.

Il team di Google Maps fornisce inoltre alcuni suggerimenti utili come la possibilità di salvare posizione di parcheggio del proprio veicolo, la funzionalità per le mappe offline, il feed della comunità per avere una panoramica di ciò che sta accadendo in un’area specifica o per ottenere valutazioni su un locale e la Live View assistita dalla realtà aumentata.

Tutte le funzionalità più recenti di oggi saranno disponibili questo mese per tutti gli utenti di Google Maps su iOS.

