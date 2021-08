Windows 11 rinnova le iconiche app Microsoft Paint e Foto

Sembra che Microsoft stia lavorando a un nuovo design per quasi tutte le app preinstallate di Windows 11 in modo che siano coerenti con la nuova versione del popolare sistema operativo. Tra queste l’iconica app grafica Paint e l’app per la gestione delle foto.

Microsoft Paint e Foto si allineano al design di Windows 11

Con l’arrivo di Windows 11 le app Microsoft Paint e Foto abbandoneranno il tradizionale menu a nastro in favore di un’intestazione Fluent, più simile al nuovo Esplora file e anche al resto degli elementi visivi del nuovo sistema operativo.

Guardando le immagini condivise da Microsoft, la nuova app Paint presenterà anche una barra degli strumenti semplificata, inoltre la sua intestazione Fluent ospiterà anche alcune importanti funzionalità come “File” e “Modifica”.

La nuova revisione aggiungerà anche delle semplici icone per eseguire attività di base. La società inizierà a distribuire le app stock aggiornate per Windows 11 nel corso delle prossime settimane per ricevere e valutare il feedback degli utenti.

Anche l’app Microsoft Foto sta ottenendo una nuova interfaccia in cui gli strumenti di modifica fluttueranno sopra l’immagine, in modo simile alle app mobili Android o iOS. Insieme a queste app, l’azienda sta anche lavorando a nuovi client Microsoft Outlook e Microsoft Teams per il suo nuovo sistema operativo.

Il lancio di Windows 11 risale solo a poche settimane, tuttavia Microsoft ha rilasciato la prima beta qualche giorno fa.

Fonte