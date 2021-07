AMD presenta Radeon RX 6600 XT, la scheda grafica ideale per il gaming 1080p

AMD ha presentato durante l’evento ChinaJoy 2021 la sua nuova scheda grafica AMD Radeon RX 6600 XT, progettata per offrire il massimo nel gaming a 1080p con frame rate elevato e quindi l’ideale per chi non ha la necessità di spingersi a risoluzioni superiori o al 4K.

AMD Radeon RX 6600 XT è ufficiale: caratteristiche e prestazioni

AMD Radeon RX 6600 XT si basa sull’architettura AMD RDNA 2, mette a disposizione 32 MB di AMD Infinity Cache e 8 GB di memoria GDDR6, assicurando funzionalità avanzate ai giocatori moderni. Tra queste possiamo citare:

AMD FidelityFX Super Resolution : una tecnologia di upscaling open-source che garantisce in media prestazioni fino a 2,4 volte superiori nella “Performance Mode” rispetto al 4K nativo di alcuni titoli

: una tecnologia di upscaling open-source che garantisce in media prestazioni fino a 2,4 volte superiori nella “Performance Mode” rispetto al 4K nativo di alcuni titoli AMD Smart Access Memory (SAM): fornisce ai processori Ryzen l’accesso all’intera memoria GDDR6 ad alta velocità della GPU per ottenere aumenti nelle prestazioni in titoli selezionati

(SAM): fornisce ai processori Ryzen l’accesso all’intera memoria GDDR6 ad alta velocità della GPU per ottenere aumenti nelle prestazioni in titoli selezionati Supporto a DirectX 12 Ultimate , con DirectX Raytracing (DXR), Variable Rate Shading e non solo

, con DirectX Raytracing (DXR), Variable Rate Shading e non solo AMD Radeon Anti-Lag , che aiuta a ridurre i tempi di risposta, per giochi più reattivi e vantaggi competitivi nel gameplay

, che aiuta a ridurre i tempi di risposta, per giochi più reattivi e vantaggi competitivi nel gameplay AMD Radeon Boost, con supporto a Variable Rate Shading

“Il 1080p è stata a lungo la risoluzione più popolare per i giochi per PC e nel 2020 più di 2/3 dei monitor da gioco spediti erano a questa risoluzione“, ha dichiarato Scott Herkelman, corporate vice president e general manager della Graphics Business Unit di AMD. “Tuttavia, le schede grafiche di vecchia generazione più popolari possono faticare a raggiungere anche i 60 fps nei giochi moderni. La Radeon RX 6600 XT alza l’asticella per il gaming a 1080p. È stata specificatamente progettata per offrire la migliore esperienza di gioco a 1080p per tutti i giocatori, offrendo prestazioni di alto livello e funzionalità avanzate per dar vita a mondi bellissimi, complessi e iperrealistici.”

Prezzo e uscita di AMD Radeon RX 6600 XT

La scheda grafica AMD Radeon RX 6600 XT sarà disponibile presso i partner dell’azienda, tra i quali ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX e Yeston, e presso i rivenditori a partire dall’11 agosto 2021. Il prezzo consigliato è di 379 dollari.

