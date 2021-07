Xiaomi potrebbe essere al lavoro su Mi Band X, una smartband con schermo flessibile

Nonostante non abbia portato una vera e propria rivoluzione, soprattutto a causa della mancanza di un ricevitore GPS, Xiaomi Mi Smart Band 6 è stata accolta in maniera molto positiva dal pubblico, che da sempre premia le smartband del colosso cinese. Nonostante manchi ancora parecchio al modello di settima generazione, stanno già circolando alcune indiscrezioni, alcune delle quali ci fanno venire l’acquolina in bocca.

Xiaomi Mi Band X

Un paio di immagini pubblicate su Twitter mostrano le prime informazioni su Xiaomi Mi Band X, che potrebbe essere il nuovo indossabile della compagnia guidata da Lei Jun. Xiaomi starebbe lavorando a una soluzione molto simile a Nubia Watch, lo smartwatch pieghevole che abbiamo recensito lo scorso anno, e ne avrebbe parlato nel corso di una riunione.

Traducendo le scritte presenti sullo schermo scopriamo che la presunta Xiaomi Mi Band X, che potrebbe essere un nome provvisorio, avrebbe un design sottile e leggero e uno schermo flessibile a 360 gradi che si estenderebbe su tutta la lunghezza. In sostanza quindi non ci dovrebbe essere un vero e proprio cinturino quanto piuttosto un display che avvolge interamente il polso.

A completare la descrizione del prodotto si parla della colorazione, ossidiana, e di un sistema magnetico di chiusura del bracciale. Ai più attenti di voi sarà venuto subito in mente Amazfit X, l’avveniristico smartwatch lanciato su Indiegogo da Huami e dotato di uno schermo avvolgente (anche se non come Nubia Watch).

Per ora non ci resta che attendere maggiori informazioni, visto che i dettagli a disposizione sono pochissimi e non è da escludere la possibilità che si tratti di una fake news. Nel caso in cui dovessero emergere novità non mancheremo di riportarvele.

In copertina Xiaomi Mi Smart Band 6