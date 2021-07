La famiglia Originals si allarga con Nokia 6310, ufficiale insieme a nuove cuffie

Nokia è scatenata e, dopo aver presentato due smartphone Android, svela un nuovo membro della famiglia Originals, un classico anni ’90 rivisitato: stiamo parlando di Nokia 6310, che viene accompagnato dalla nuova serie di prodotti audio lifestyle delle linee Go, Micro, Comfort e Clarity.

Un nuovo classico è ufficiale: diamo il benvenuto a Nokia 6310

L’ultimo arrivato della famiglia Originals celebra l’iconico Nokia 6310 attraverso una nuova interpretazione, in grado di offrire accessibilità avanzata, ergonomia ottimizzata e un’autonomia di settimane. Si tratta di un classico ripensato per l’utente connesso di oggi (c’è anche Snake!), con tasti e display più grandi, menu zoomati e caratteri opzionali per migliorare la leggibilità e possibilità di ascoltare i messaggi di testo.

La batteria da 1150 mAh garantisce secondo il produttore un’autonomia di 21,7 giorni di standby e di 19,45 ore di chiamate. Ecco la scheda tecnica del nuovo Nokia 6310:

display da 2,8 pollici QVGA

CPU Unisoc 6531F

8 MB di RAM e 16 MB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 32 GB)

fotocamera posteriore da 0,3 MP con flash

connettività dual SIM, GMS/GPRS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, A-GPS, micro-USB 2.0, porta per jack da 3,5 mm, radio FM

batteria da 1150 mAh

sistema operativo S30+

Per il momento non sono stati diffusi dettagli riguardanti il prezzo e la disponibilità, ma sappiamo che il telefono sarà lanciato nelle colorazioni Dark Green, Yellow, Black e Light Blue (quest’ultima solo in India). Ulteriori indicazioni verranno fornite nelle prossime settimane.

Ecco i nuovi accessori audio Nokia lifestyle

Nokia svela quest’oggi anche la nuova serie di prodotti audio lifestyle. Razionalizzata in quattro nuove linee, denominate Go, Micro, Comfort e Clarity, ogni gamma offre proposte esclusive:

Go : massima qualità al minor prezzo possibile

: massima qualità al minor prezzo possibile Micro : pensata per chi è alla ricerca di un prodotto compatto

: pensata per chi è alla ricerca di un prodotto compatto Comfort : perfetta per chi vuole la massima comodità

: perfetta per chi vuole la massima comodità Clarity: composta dai prodotti di fascia più alta, con le ultime tecnologie a disposizione

Proprio di quest’ultima serie fanno parte le cuffie Nokia Clarity Earbuds Pro, che combinano cancellazione del rumore ambientale a doppio microfono (ENC), Qualcomm cVc e cancellazione attiva del rumore (ANC) per eliminare qualsiasi suono di fondo e offrire chiarezza sia nelle chiamate sia nell’ascolto musicale.

“Proprio come i nostri smartphone, l’eccellenza degli accessori Nokia è il risultato di test di qualità leader nel settore“, ha dichiarato Alex Lambeek, Global Head of Accessories presso HMD Global. “I preziosi suggerimenti della nostra community, combinati con informazioni ricavate nelle varie regioni a livello globale, ci hanno permesso di far evolvere il nostro ecosistema di prodotti companion in un portfolio di tutto rispetto.”

Ulteriori dettagli, insieme a prezzi e disponibilità, saranno svelati in seguito. Continuate a seguirci per saperne di più.