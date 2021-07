Nokia lancia in Europa le nuove cuffie true wireless BH-805 con ANC

Nokia lega la sua fama principalmente agli smartphone ma non si dimentica degli accessori: nelle scorse ore il produttore ha lanciato in Europa le nuove cuffie true wireless BH-805, che sono le prime del brand dotate di cancellazione attiva del rumore.

Nokia BH-805: cuffie true wireless con ANC

Le Nokia BH-805 si presentano come delle cuffie Bluetooth in formato in-ear. Se dal punto di vista del design, tanto delle cuffie quanto del case di ricarica, non si differenziano particolarmente dalle innumerevoli earbuds true wireless che affollano il mercato, dal punto di vista tecnico ci sono alcuni dettagli interessanti da sottolineare.

Innanzitutto, le Nokia BH-805 sono, come detto, le prime cuffie true wireless dello storico marchio a disporre della funzione ANC (Active Noice Cancellation). In particolare, il sito ufficiale dichiara una capacità di eliminare attivamente il rumore fino a 25 dB. Nokia le paragona, sotto questo profilo, alle “migliori protezioni acustiche in commercio“.

Al pari di tanti altri prodotti con caratteristiche simili, anche le nuove cuffie di Nokia dispongono di una Modalità Ambient, che permette di sentire i rumori dell’ambiente circostante, senza dunque isolarsi completamente. Per attivarla è sufficiente un semplice tocco.

Rimanendo in tema di funzioni smart, le Nokia BH-805 sono poi compatibili con l’assistente vocale Google Assistant.

Tornando al lato prettamente tecnico, le nuove cuffie di Nokia presentano driver da 13 mm e una batteria da 45 mAh che promette fino a 5 ore di autonomia con una singola ricarica. Il case aggiunge al conto una batteria da 400 mAh e porta l’autonomia complessiva dichiarata a 20 ore. La durata della batteria, ovviamente, è inferiore tenendo l’ANC sempre attiva.

Infine, il case si ricarica a sua volta tramite la porta USB-C, le cuffie sono dotate di connettività Bluetooth 5.0 e sono certificate IPX5.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie Nokia BH-805 vengono proposte nelle colorazioni Charcoal e Polar Sea al prezzo di listino di 99,99 euro. Al momento risultano acquistabili in Austria, Svizzera e Germania. Per quanto riguarda l’Italia, sul sito ufficiale sono già presenti, ma non risultano ancora disponibili.

Leggi anche: Migliori cuffie Bluetooth