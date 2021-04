Fitbit presenta Luxe, un fitness tracker di lusso improntato al benessere

Nel corso di un breve evento rigorosamente online Fitbit ha presentato Luxe, una smartband alla moda pensata per gli appassionati di fitness e per chi vuole provare a seguire uno stile di vita più sano, cercando di concentrarsi sul benessere olistico. Fitbit Luxe è infatti stato pensato proprio per diventare un alleato nella gestione dello stress, del riposo e delle attività, con consigli personalizzati per vivere meglio.

Un partner per la salute

Fitbit Luxe è quindi un partner da indossare giorno e notte per raccogliere tutti i dati sulla propria salute e analizzarli in maniera completa grazie anche alla prova gratuita (per sei mesi) di Fitbit Premium, che offre un’analisi molto approfondita delle metriche. Dotato di schermo a colori e di una batteria che garantisce cinque giorni di autonomia, il nuovo fitness tracker punta molto sulla gestione dello stress.

La pandemia legata al COVID-19 ha portato gli effetti fisici e mentali su gran parte della popolazione mondiale e mai come ora è importante avere gli strumenti per tenere sotto controllo l’ansia. Grazie al Punteggio di Gestione dello Stress, disponibile su tutti i dispositivi Fitbit con rilevamento del battito cardiaco, è possibile ottenere una valutazione giornaliera per comprendere come il nostro corpo sta reagendo allo stress.

Grazie a Fitbit Premium è possibile conoscere informazioni sugli sforzi compiuti e sulla reattività, con 200 sessioni di rilassamento e una lunga serie di allenamenti, per portare il potere della consapevolezza in molte situazioni della vita reale. Potrete dunque conoscere la frequenza respiratoria, la variabilità della frequenza cardiaca, il battito a riposo, la temperatura cutanea e, con un prossimo aggiornamento software, anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Il punteggio del sonno invece, anche con l’aiuto dei promemoria, aiuta l’utente a stabilire una routine regolare per migliorare la qualità del proprio riposo. Tra gli strumenti per il benessere troviamo la possibilità di registrare gli alimenti assunti, il livello dell’idratazione e il peso e il monitoraggio del ciclo femminile.

Sono oltre 20 le attività sportive che è possibile tracciare, anche quelle all’aperto appoggiandosi al GPS del proprio smartphone, per conoscere in maniera esatta la distanza percorsa e il tragitto seguito. Ancora una volta per gli utenti premium si aprono nuove strade, con oltre 200 allenamenti audio e video guidati, certificati da numerosi brand di tendenza.

Le funzioni smart

Essendo una smartband Fitbit Luxe non trascura le funzioni intelligenti, come sveglie, cronometri, timer ma anche ovviamente notifiche provenienti dal proprio smartphone, promemoria. E per i momenti più impegnativi della giornata potrete attivare la modalità Non Disturbare che aiuta a rimanere concentrati.

La smartband è compatibile sia con i dispositivi Android che con quelli iOS e grazie alla compatibilità con Google Fast Pair permette di effettuare l’associazione con lo smartphone in maniera pressoché istantanea.

Fitbit ha curato anche il look, con linee morbide ispirate al corpo umano, con una finitura lucida sulla cassa in acciaio inossidabile, per un effetto finale che ricorda molto quello di un gioiello artigianale. Per chi cerca un aspetto sofisticato è nato Fitbit Luxe Special Edition, realizzato in collaborazione con il brand gorjana, con cinturino Parker Link in acciaio color oro chiaro. Ampia la scelta dei cinturini, facilmente intercambiabili, così da adattare la smartband a qualsiasi occasione, dallo sport a un evento importante.

Fitbit Luxe è in prenotazione sullo store ufficiale e presso i principali rivenditori, con la disponibilità prevista nel corso della primavera. Il prezzo di vendita è fissato a 149,99 euro, con la prova gratuita di Fitbit premium per sei mesi. Il servizio Premium sarà disponibile a 8,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno.

Gli accessori avranno un prezzo compreso tra i 19,99 e i 99,99 euro, mentre per la versione Fitbit Luxe Special Edition, disponibile da giugno, serviranno 199,99 euro.