Nothing ear (1), svelate le specifiche tecniche e il design del case

A una settimana esatta dalla presentazione delle cuffie Nothing ear (1), il primo prodotto del nuovo brand fondato da Carl Pei, già co-fondatore insieme a Pete Lau di OnePlus, sono pochissimi i segreti ancora da svelare. Dopo aver scoperto il prezzo e il design, oggi tocca alle immagini del case e alle specifiche tecniche principali, che disegnano un prodotto di qualità.

Le specifiche di Nothing ear (1)

Così come le cuffie, anche il case delle Nothing ear (1) sarà trasparente, una soluzione sicuramente inusuale e capace di attirare la curiosità di chi lo vede per la prima volta. Nelle immagini sottostanti sono ben visibili gli alloggi dei due auricolari mentre l’immagine di copertina ci conferma la presenza di un connettore USB Type-C per la ricarica della batteria interna.

Proprio la batteria è uno dei punti di forza, visto che con i suoi 570 mAh permette di garantire fino a 24 ore di autonomia con la funzione ANC attiva, dato che sale a 34 ore con la funzione ANC spenta. Da segnalare la presenza della ricarica rapida, visto che con appena 10 minuti di ricarica sarà possibile avere 6 ore di autonomia con ANC acceso e 8 ore con la cancellazione del rumore disattivata.

A completare una scheda tecnica di alto livello Nothing ci ricorda che è presente, oltre alla ricarica cablata tramite USB-C, anche la ricarica wireless, un tocco di qualità in più.

Anche se le Nothing ear (1) avranno un prezzo decisamente accessibile, pari a 99 euro, c’è chi sembra già deciso a spendere molto di più per aggiudicarsi i primi esemplari. Su StockX sono in vendita 100 pezzi, ma per aggiudicarvene uno dovrete avere l’offerta più alta. Al momento l’asta ha raggiunto i 667 dollari, una cifra davvero elevata anche per i fan più sfegatati, per cui vi consigliamo di pazientare e attendere la commercializzazione ufficiale.