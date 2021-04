Appassionati di LEGO ed Harry Potter? Queste novità vi svolteranno la giornata

LEGO e Warner Bros. presentano una nuovissima serie di set LEGO perfetta per gli appassionati delle avventure di Harry Potter e dei personaggi del mondo magico creato da J.K. Rowling. Andiamo a scoprirli tutti.

In arrivo i nuovi set LEGO Harry Potter con le meraviglie del Wizarding World

I nuovi set LEGO riproducono personaggi popolari, creature e situazioni fantastiche per aiutare i giovani (e meno giovani) costruttori a rimettere in scena le loro avventure preferite tratte dai film e dai libri di Harry Potter. Molti dei set in arrivo sono ambientati tra le mura incantate della scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts, ma gli appassionati potranno anche viaggiare con la fantasia ed esplorare il resto del mondo magico, ad esempio spiccando il volo sulla piume della fenice Fanny o visitando il villaggio di Hogsmeade.

Alcuni dei nuovi set includono una esclusiva minifigure dorata pensata per celebrare il 20° anniversario di LEGO Harry Potter. Marcos Bessa, LEGO Harry Potter Design Lead, ha commentato:

“Sono ormai trascorsi vent’anni da quando LEGO ha lanciato il primo set LEGO Harry Potter, con cui giocavo quando avevo 12 anni. I fan rimangono incantati dalle magiche avventure che possono rivivere giocando con questi set LEGO oggi esattamente come nel 2001. Questi nuovi set sono ricchi di dettagli entusiasmanti ed emozionanti colpi di scena che ci auguriamo possano eccitare e affascinare i costruttori di tutte le età mentre ripercorrono alcuni dei loro momenti preferiti dei film.”

Ecco tutte le novità in arrivo: