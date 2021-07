Petal Maps è sempre più completa e arriva su Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro

Huawei annuncia oggi la disponibilità del suo principale strumento di navigazione, Petal Maps, su Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro. I possessori dei due smartwatch possono dunque sfruttare tutte le funzionalità del servizio direttamente dal proprio polso.

Petal Maps arriva su Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro

Petal Maps è disponibile per il download da AppGallery e può essere installato anche a bordo di Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro, gli smartwatch presentati a inizio giugno e disponibili all’acquisto in Italia da circa un mese. L’app fornisce informazioni di navigazione direttamente sul polso, con mappe e indicazioni ancora più accessibili sia per le passeggiate sia per i percorsi in bicicletta.

Petal Maps sta migliorando sempre di più accogliendo tante novità e mettendo a disposizione degli utenti:

mappe per il tragitto giornaliero : è possibile impostare la posizione di casa o dell’ufficio, creando schede di scelta rapida per controllare tempi di percorrenza e percorso

: è possibile impostare la posizione di casa o dell’ufficio, creando schede di scelta rapida per controllare tempi di percorrenza e percorso condizioni meteo : visione dettagliata delle condizioni metereologiche relative al luogo di destinazione

: visione dettagliata delle condizioni metereologiche relative al luogo di destinazione mappa satellitare e livello del terreno : nuova mappa satellitare ad alta risoluzione con panoramica dettagliata

: nuova mappa satellitare ad alta risoluzione con panoramica dettagliata condizioni del traffico in tempo reale: nuovi colori che aiutano a distinguere il flusso e la scorrevolezza del traffico

“L’aggiornamento di Petal Maps non poteva arrivare in un momento migliore“, ha dichiarato Alessandro Sironi, Head of Marketing & Communications Huawei Italy CBG. “Grazie alla tecnologia di Huawei Watch 3 e al sistema di navigazione migliorato di Petal Maps, gli utenti potranno viaggiare nella propria quotidianità con la massima facilità – anche in assenza dello smartphone.”

Petal Maps è ora disponibile in più di 140 Paesi, con 26 lingue di navigazione e 2,7 milioni di utenti in Europa. L’app può essere scaricata gratuitamente da Huawei AppGallery a questo link. Risulta compatibile, oltre che con Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro, con tantissimi modelli di smartphone Android.

