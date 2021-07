Clubhouse annuncia l’arrivo dei messaggi diretti grazie a Backchannel

Clubhouse, dopo aver reso protagonista la voce degli utenti grazie alle stanze audio, è pronta a compiere il successivo passo nell’evoluzione di un social network annunciando l’introduzione di Backchannel, la propria versione dei messaggi diretti.

Gli utenti, infatti, potranno inviare messaggi direttamente ai propri amici mentre i messaggi da utenti non presenti nella propria lista di amici verranno trasferiti alla sezione dedicata alle richieste di messaggi, proprio come avviene nella maggior parte delle app social.

I messaggi diretti sbarcano su Clubhouse

Nella sua prima iterazione la funzione offrirà funzioni basilari quali la possibilità di formare dei gruppi o scegliere di conversare privatamente con una persona ma non permetterà di arricchire le conversazioni con contenuti multimediali quali immagini, video o gif. Per l’invio di meme, dunque, ci sarà ancora da aspettare.

Nonostante Backchannel sia una funzione richiesta dagli utenti sin dagli albori dell’applicazione, Clubhouse stessa la vede più come una feature complementare alle stanze audio: “Se sei un host, puoi utilizzare Backchannel per chattare con i tuoi co-conduttori, pianificare quale domanda porre dopo o decidere chi far parlare dal pubblico”, hanno affermato i creatori dell’app. “Se sei un ascoltatore, puoi chattare con i tuoi amici tra il pubblico ogni volta che sei in una stanza.”

La funzione, inoltre, permetterà anche di pianificare eventi, continuare una conversazione con una persona conosciuta in una stanza audio o ringraziare un host privatamente per il loro contributo.

Gli utenti potranno accedere a Backchannel tramite la nuova icona a forma di aeroplano che farà la sua comparsa sulle versioni aggiornate dell’app per iOS e Android ed è parte di un aggiornamento più ampio che introdurrà altre novità.

Potrebbe interessarti anche: Microsoft annuncia il servizio in abbonamento Windows 365